Nacional de trap americano

El estado 29 será sede, en el 2022 de los eventos nacionales de trap americano, competencias que avalan la Federación Mexicana de Tiro y Caza, así como la Asociación de Clubes de Tiro, Caza y Pesca del Estado de Baja California.

Ambos eventos se llevarán a cabo en Mexicali, en las instalaciones del Club El Venado, que ahora encabeza Hiram José Elizondo Valenzuela, que relevó en el cargo a Ana de la Torre, quien realizó una labor magnífica durante su gestión. De acuerdo a la convocatoria, el nacional individual está programado para los días 30 de abril y primero de mayo, para quebrar 200 discos, cien en cada jornada. Pero antes, el 29, anuncian el prenacional, que es cuando ponen punto final a su preparación los escopeteros.

Una justa muy competitiva y todos vienen con la intención de destronar a Álvaro Lozano junior, quien fue a Guadalajara a conquistar la sede para El Venado. Los escopeteros de Baja California han dominado en los últimos años esta disciplina.

La racha la inició Arturo Bravo Zavala, quien fue a Caborca a derrotar a los favoritos, consiguió la sede para los Cimarrones y en ese campo, el químico Álvaro Lozano logró la corona en dos años seguidos.

En su intentó por convertirse en tricampeón, Lozano fue superado por Felipe González, en aquellos años presidente del Club Panteras, de Ensenada. José Antonio Wehber obtuvo la corona en el puerto, consiguiendo para el Club Tijuana la sede del nacional.

En casa, Pablo González retuvo para el Club Tijuana la corona nacional y ligaron título con Iván Suárez, que en ese evento ganó todo, el individual, mixto y las tercias.

La siguiente edición del nacional fue ganada por el representante de la Alianza de Cazadores Diana, un club de la Perla de Occidente, la siempre bella Guadalajara, en Jalisco.

Allá recuperó la corona para Baja California Álvaro junior, que es doble campeón, ya que también ganó el título por parejas, haciendo mancuerna con Mario Ortega.

El nacional individual contempla, en la convocatoria, las categorías AA, A, B y C, así como las que tienen para damas, infantiles, juveniles y veteranos, ésta última en la que hay mucha calidad. Uno de los escopeteros a seguir en la máxima categoría es Gabriel Torres, del Club Berrendo, quien ha logrado los honores en las dos últimas ediciones estatales de la especialidad.

Los representantes del Club Jalisciense vendrán con lo mejor que tienen, una vez más con la intención de alcanzar la corona y llevarse la competición a su casa, en Guadalajara.

Y si no hay cambio de planes, los días 13, 14 y 15 de mayo, anuncian la realización del nacional por parejas, corona que defenderán Álvaro junior y Mario Ortega, quien peleó hasta la final con Gabriel Torres el cetro estatal, competición realizada en las canchas del Club Cóndor, en Valle de las Palmas, pasando Tecate.

Los máximos exponentes de la especialidad, del Club Tijuana, no han parado de entrenar, con la intención de recuperar para su club la sede del evento nacional. El espacio para los Apuntes se ha terminado y hasta aquí llegan…por hoy, sin dejar de recomendarles que sigan usando cubreboca y gel antibacterial, además de guardar la sana distancia, no hay que relajarse, los chinos lo hicieron y no se la están acabando.