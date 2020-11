Muy malos candidatos para el Hall de la Fama

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).

“Antes, los ejecutivos de Grandes Ligas buscaban y rebuscaban en las estadísticas de los peloteros para hacer sus negociaciones... Ahora lo que estudian son los honorarios”... Dick Secades.-

-o-o-o-

Barry Bonds, Roger Clemens y Curt Schilling serán los elegidos este año para el Hall de la Fama de Cooperstown, según columna de Dan Shaughnessy, de “The Boston Globe”.

Shaughnessy, uno de los más brillantes columnistas de Grandes Ligas, escribió…: “La votación para el Hall de la Fama entra en una crítica situación. Uno lo capta al abrir el sobre contentivo de la planilla para la votación 2021.

“Son eleccienes muy difíciles las de los próximos dos inviernos. Entre los candidatos que no obtuvieron el 75 por ciento necesario de los votos el año pasado, Curt Schilling (70 por ciento), Roger Clemens (61 por ciento) y Barry Bonds (61 por ciento) obtuvieron los totales de votos más altos. Les guste o no, en un año sin nuevos candidatos fuertes, Schilling debe superar la marca cuando los resultados de este año se anuncien el 26 de enero. Clemens y Bonds, como Schilling, están en su noveno año en la planilla. Los candidatos son descartados si no son elegidos en 10 años. Y pueden permanecer como elegibles, mientras obtengan no menos del cinco por ciento de los votos en ese período”.

Dan no revela si ha oído la opinión de otros electores. Pero es posible que sí, ya que en la mayoría de los casos, solemos consultarnos.

Si Clemens y Bonds no alcanzan el 75 por ciento este año, manchados como están por sospechas de esteroides (el nombre de Clemens está en el Informe Mitchell, mientras que Bonds admitió haber usado esteroides, dice que sin saberlo), tendrán una última oportunidad cuando envíen las boletas para la elección 2022.

Entonces su candidatura final, coincidirá con las del primer año de Alex Rodríguez, quien en 2003 fue involucrado en el consumo de esteroides; y David Ortiz, herido a tiros en Dominicana, se sospecha fue por complicación con negocios ilícitos.

Aún cuando podemos votar hasta por 10 candidatos, generalmente elegimos dos o tres. Y casi siempre los hay que uno dice…: “Éste debe ser elevado”.

Pero, como escribe Dan, no es el caso este año. Puede ser que al final nadie logre los 75 votos de cada cien y haya que declarar desierta la elección. Ha ocurrido 14 veces que la Major League Baseball Writers Association of América (MLBWAA) no elija a nadie, la última, en 1996.

Cuando los periodistas votamos para una elección desierta, es porque los candidatos del año no merecen el nicho y elegirlos sería perjudicar la gloria y la historia del templo de Cooperstown.

-o-o-o-o-

ATENCIÓN.- El archivo de estas columna en google si entras por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.