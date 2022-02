Muy adelantados

El domingo de enfrente o sea, el que sigue, se pone en marcha la primera ronda de play off, correspondiente al torneo clase Mayor de la Liga Municipal de Béisbol de Tijuana. Como ya no hay motivo$ para ir a los campos del circuito azul, la pren$a deportiva le dio poco interés al torneo que está en la recta final.

A la siguiente etapa del torneo avanzaron los seis equipos mejor clasificados, que se medirán en una serie pactada a cinco y los que primero ganen tres juegos, van a la semifinal. Tres conjuntos avanzan directos y la semifinal se completará con el mejor perdedor.

En el primero de la serie, Aztecas, que fueron los mejores en el rol regular, se enfrentarán a Brewers, que terminaron sexto y Tomateros, que ocuparon la segunda posición en el standing, van con Bañuelos y Compañía, que son los campeones defensores.

No tuvieron una gran campaña los ahijados de la familia Bañuelos, pero les alcanzó para estar en la postemporada.

En la otra serie, Correcaminos, que fueron tercer lugar general, medirán fuerzas con Sultanes.

Nada para nadie en los play off, los equipos empiezan de cero y para avanzar hay que ganar tres juegos. Programaron juegos sencillos, ya que hay tiempo de sobra para cuando pudiera ponerse en marcha el estatal de Primera Fuerza, al que convocará el paladín, quien tiene secuestrada a la pelota de Baja California desde hace más de 20 años. Un estatal, el del año pasado, sin chiste, sólo seis equipos y la representación de Baja California en el nacional de la especialidad, allá en La Paz, Baja California Sur, no pasó de la fase de grupos.

El circuito celeste anuncia también para el domingo la semifinal de la categoría A, series pactadas también a cinco juegos y avanzan los que primero ganen tres.

Casfel choca con Diamond Backs y Cincinnati serán rivales de los Bomberos de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, un equipo que siempre está en la pelea por el título. Seguido pasamos por el rumbo del aeropuerto y vimos unas obras en los terrenos donde están los espacios deportivos y como que ya los utilizarán en otras actividades.

Y nuestro querido circuito rojo, la Liga Amateur de Tijuana, pudiera iniciar su torneo en alguno de los domingos que faltan del mes de febrero.

Ya se vio actividad, un juego de práctica, en el que Leones se midieron a Chemys, que reaparecen en la pelota colorada, tras varios años de ausencia.

No han hecho mucho ruido en la Liga Amateur de lo que será la siguiente temporada y los leales aficionados del circuito rojo esperan que sea igual de disputado.

Eso, a pesar de la ausencia de los Guerreros, campeones del 2021, que decidieron descansar, Publicidad Márquez, a quienes ya no aceptarán por la deuda que no cubrieron y San Ysidro Imprenta, conjunto que tuvieron varios peloteros que no supieron apreciar el esfuerzo de su patrocinador por brindarles lo mejor.

De ser así, muchos peloteros quedarán libres y conseguirán acomodo en otros equipos.

Ya no hay más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy y nada les cuesta usar cubreboca y gel antibacterial, además de guardar la sana distancia, tratando de evitar los contagios de coronavirus y sus tantas variantes.