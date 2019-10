Muy activo Ruiz Uribe con AMLO

A quien se le vio ayer, en una imagen circulada en redes sociales, platicando muy de cerca con el Presidente de la República, fue al delegado único de Baja California, Alejandro Ruiz Uribe.

¿Qué platicaron? Trascendió que en la parte de atrás del templete donde sostuvo un diálogo con la comunidad agrícola de San Quintín, Andrés Manuel López Obrador le encargó mucho no bajar la guardia con los programas sociales, específicamente el de las becas a los jóvenes.

Días antes de la llegada del mandatario a Baja California, vía aeropuerto de Tijuana y después trasladarse por carretera a San Quintín, Ruiz Uribe, estuvo acompañando en la logística al personal de la Presidencia.

El Presidente estuvo muy contento por el éxito de este encuentro que es parte de una gira por todos los hospitales rurales del país, donde anunció mayor inversión para el tema de la salud.

Trascendió que ahora el Presidente de México planea ya una agenda con los pueblos originarios del País, iniciando en el Estado de Oaxaca y de ahí extenderse más hacia al Sur y posteriormente en el Norte con los tarahumaras, kiliwas, cochimíes, cucapah, kumiais, de Baja California y los mayos y yoremes de Sonora y Norte de Sinaloa.

Movimiento LiDER en BC

Tal parece que al interior del PRI las cosas no están tan muertas como algunos piensan y este fin de semana se hizo oficial la creación de una nueva corriente crítica de opinión al interior del tricolor en Baja California denominada Movimiento LIDER.

Aseguran que a nivel nacional ya cuenta con el reconocimiento del CEN del Revolucionario Institucional y el coordinador Nacional de esta iniciativa, José Encarnación Alfaro, nombró a Obed Silva Sánchez como el coordinador en Baja California.

La corriente crítica, según palabras del propio Silva Sánchez, tiene como fundamento el promover la legalidad, inclusión, democracia, eficacia y reconstrucción del PRI, buscando crear un espacio de discusión y dialogo entre los priistas para influir en la toma de decisiones.

No será, aseguran, una organización con fines electorales o de movilización de masas, sino de análisis y reflexión.

Junto a Obed Silva, el núcleo de Movimiento LIDER en Baja California también está conformado por Jorge Mancilla Villa quien coordinará los esfuerzos en Mexicali, él ha sido regidor, dirigente de la CNOP y consejero estatal del PRI mientras que en Ensenada Matilde Terrazas Sucedo, quien es activista social de origen campesino, coordinadora del Frente Político Nacional de Mujeres capítulo Baja California, y ex secretaria general del comité municipal en Ensenada, se sumarán al trabajo del ex diputado local y ex secretario de Gobierno de Tijuana, hoy coordinador de Movimiento LIDER.