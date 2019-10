Multas por no revisar/actualizar información en buzón tributario

Evitar los impuestos es el único esfuerzo intelectual que tiene recompensa.

–John Maynard Keynes

Desde hace semanas, el SAT ha estudiado la idea de hacer obligatorio el uso del buzón tributario para todos los contribuyentes y a su vez plantean la idea de aumentar la cuantía de multa para quienes no tengan actualizados sus datos del buzón tributario, el uso obligatorio está pensado para los nuevos contribuyentes recién inscritos, así como para dar al SAT un mayor control en general.

El motivo de la reforma de acuerdo a lo planteado por la autoridad fiscalizadora, es que los contribuyentes suelen dar información errónea de contacto por ello para asegurar que la información está bien, todas las promociones se harán a través del buzón tributario así como solicitudes, avisos, cumplimiento a requerimientos y consultas

El buzón tributario es una aplicación que se ejecuta dentro del portal del Servicio de Administración Tributaria y se utiliza como herramienta de comunicación entre la autoridad fiscal y los contribuyentes. A los contribuyentes les sirve para realizar trámites, presentar promociones, depositar información o documentación, atender requerimientos y obtener respuestas a sus dudas. El SAT lo usa para notificar actos administrativos y responder a los contribuyentes. Lo puede utilizar cualquier persona, física o moral, que tenga la necesidad de realizar trámites ante el SAT.

Se ha comentado sobre la iniciativa para modificar el artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación. Básicamente, el artículo cita que las personas físicas y morales inscritas en el registro federal de contribuyentes tendrán asignado un buzón tributario, consistente en un sistema de comunicación electrónico ubicado en la página de Internet del SAT.

Con la iniciativa, se obligaría a todos los contribuyentes a habilitar su buzón. Además deberán mantener actualizados los medios de contacto. Si no se hace esto, se entenderá que el contribuyente no quiere recibir notificaciones a través del buzón. Es decir, a partir de ese momento, todas las notificaciones serían por estrados.

También se propone una reforma al artículo 86-D del CFF. Con esto, la multa por no tener actualizados los datos del buzón tributario sería de 3 mil 80 a 9 mil 250 pesos.

Además, no se trata de una sola multa, dar datos erróneos sólo es la primera multa pero después, cada vez que el SAT envíe notificaciones, avisos o cualquier otra cosa al buzón y no se revisen, se irán acumulando nuevas multas. Al final, como la información no es la correcta, pasará mucho tiempo antes de que el contribuyente revise estas notificaciones.

De acuerdo con algunos especialistas, la idea es eliminar la corrupción y los casos en los que los contribuyentes se quejan de no recibir información como será obligatorio tener los datos actualizados, será imposible que los contribuyentes se quejen de que no les llegó la información.

*El autor es abogado fiscalista.