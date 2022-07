Multas al por mayor

Los que andan a “salto de mata” son los restauranteros de Rosarito, luego de que la Dirección de Verificación Municipal emprendiera operativos de revisión de permisos para venta de alcohol y otros, que sin importar si el empresario los tiene vigentes y como dios manda pagados, son multados solo por no tenerlos a la vista, es decir, están siendo pasados por lupa.

Dicen que las multas por no exhibir los permisos rondan entre los 50 a 60 mil pesos, y aunque muestren los documentos, de nada sirve porque de todas formas son sancionados, alegando una violación a la normatividad. Por supuesto, nadie quiere hablar públicamente de estas prácticas por temor a represalias, pero de que está sucediendo es una realidad, al menos algunos hoteles que tienen restaurantes en la localidad, ya tuvieron que pasar por este momento y desembolsar el dinero de las multas. Pero también hay quejas de los altos cobros vía permisos “por debajo de la mesa” y no para quienes pretenden realizar eventos masivos, tal fue el caso de la “Guelaguetza en la Playa”, donde no solo se les pedía cambiar de fecha para que no se afectara a otros eventos que promocionaba el ayuntamiento y para poder realizarlo, según se dice, sus organizadores tuvieron que “caerse con una mochada” de dinero se entiende, para seguir adelante con su evento. Las cosas han escalado de tal forma que ya hasta se habla de que el tradicional paseo ciclista que se realizará en el mes de septiembre, está en riesgo por los altos cobros que el Ayuntamiento de Rosarito pretende realizar para que se lleve a cabo.

Así las cosas, no se sabe qué otros eventos masivos podrían estar en riesgo también.

Harán encuentro de inversionistas

El próximo lunes y martes se llevará a cabo el Baja Investor Summit 2022 en la que participarán representantes e instituciones financieras y autoridades, así como expertos en la materia.

La Secretaría de Economía, que encabeza Kurt Honold Morales, organiza esta cumbre dirigida a propietarios de medianas y grandes empresas, inversionistas de alto nivel, Ceo´s, CFO´s de múltiples sectores económicos interesados en hacer inversiones en el estado.

Con este encuentro se busca analizar y valorar proyectos entre los principales inversionistas privados, además de conocer cómo acceder a instrumentos de financiamiento a la inversión privada de instituciones nacionales e internacionales.

El evento será encabezado por la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, además participará Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México. Estarán Calizto Mateos Hanel, director de Nadbank; Luis Antonio Ramírez, director de Nafin y Bancomext; Juan Gonzalo Flores, director para México de IFC-Banco Mundial y Gabriel Budebo, director de Fondo EXI y Jesse McDougal, director para América del Norte de UK Export Finance.

También participarán representantes de instituciones financieras, que van a presentar instrumentos para impulsar la inversión privada.

El encuentro empezará con una cena el lunes en un restaurante de la ciudad, mientras que el martes el programa de conferencias será en el Corporativo BH.