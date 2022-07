Multa por no actualizar el Domicilio Fiscal

El SAT requiere que todas las personas físicas y morales le proporcionen un domicilio dentro de la Constancia de Situación Fiscal 2022 para poder realizar los nuevos movimientos comprendidos en la CFDI 4.0 que será la única manera en la que se puedan emitir facturas electrónicas muy pronto, es por ello, que de no avisarle al Servicio de Administración Tributaria sobre un cambio de ubicación, el contribuyente será acreedor de una multa.

Así las cosas, para realizar el cambio de domicilio en el RFC se tienen que cumplir con algunos criterios que hay que tomar en cuenta como, que esta se presenta dentro de los 10 días siguientes a aquél en que se cambie de domicilio, por lo que todas aquellas personas físicas que ahora tengan su domicilio fiscal en lugar distinto al último manifestado en el Registro Federal de Contribuyente, deberán presentar este trámite.

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, deberán avisar de cambio de domicilio fiscal, aquellas personas físicas que realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento del negocio y que cuando no realicen las actividades en el local que utilicen para el desempeño de sus actividades.

En ese orden de ideas, realizar este trámite no tiene ningún tipo de requisitos por lo que sólo es cuestión de que entrar en la página del SAT y contar con la e. firma o en su caso solicitar cita para actualizar la información en la Constancia de Situación Fiscal, ya de, no hacerlo y tener un nuevo domicilio fiscal se estaría cayendo en una infracción pues, no será el mismo domicilio que tengas en tu RFC.

Para evitar la multa del SAT por no avisar sobre el cambio de domicilio fiscal para este 2022, es recomendable hacerlo directamente en la plataforma del SAT y dar click en *Realiza tu cambio de domicilio en el RFC* y que el Servicio de Administración Tributaria esté al tanto de la nueva ubicación.

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, las personas que no avisen sobre un cambio de domicilio ante el fisco serán acreedores a multas que van desde los 3 mil 870 a los 11 mil 600 pesos que serán cobrados por el SAT y no te permitirá realizar nuevos trámites hasta que hayas liquidado el monto que corresponda tu multa.