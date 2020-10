Mujeres al poder

Con la solicitud de licencia que de Arturo González Cruz que entraría en vigor el próximo miércoles, Karla Ruiz MacFarland, su suplente, quedará a frente de la Presidencia Municipal de Tijuana.

Ruiz MacFarland, quien actualmente se desempeña como Secretaria de Educación Municipal, está a punto de convertirse en la primera Presidenta Municipal de Tijuana, y con ello Baja California tendrá cuatro mujeres encabezando los municipios, pues ya Rosarito, Mexicali, Tecate están regidos por féminas.

De acuerdo a su CV, Ruiz MacFarland es egresada de la Universidad Iberoamericana, plantel Tijuana, en ciencias de la comunicación, además estudió inglés en Academy of Our Lady of Peace High School de San Diego.

Laboró como representante legal y directora de relaciones públicas en el bufete jurídico y administrativo ‘Lic. Juan Guillermo Ruiz Hernández, Socios y Asociados’, y es hija del Fiscal General del Estado.

Ayer durante la mañanera, el gobernador, Jaime Bonilla Valdez, se refirió de manera positiva a la llegada de Ruiz MacFarland a la Alcaldía de Tijuana.

Señaló que con Tijuana en manos de una mujer van a mejorar las cosas; afirmó que la conoce desde muy niña y es una mujer digna y espera que limpie la contaminación que existe en el municipio.

Bonilla Valdez le pidió trabajar de la mano con la Síndico de Tijuana para que se resuelvan los problemas que, asehuró, padece el Ayuntamiento.

Ruiz MacFarland ha sido buscada para conocer sus impresiones, pero por el momento no ha querido dar declaraciones, sin duda, está siendo precavida, no vaya a ser que González Cruz se arrepienta de pedir licencia de manera tan temprana.

'Kiko' y rucho en Fiscalía

Por sorpresa tomó a propios y extraños que el ex gobernador de Baja California, Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid acudiera al citatorio que tenía en la Fiscalía para rendir su declaración por las investigaciones que se realizan en su contra.

Según comentan ya había sido citando con anterioridad, pero no había asistido, la cita para rendir su declaración estaba fijada para ayer a las 8:00 horas, pero no fue hasta las 11:00 de la mañana que el ex gobernador panista se presentó a las instalaciones junto con un abogado para cumplir con el ordenamiento.

Los datos expuestos por la autoridad fueron que Vega de Lamadrid se reservó el derecho a declarar sobre las acusaciones que penden en su contra.

En total son siete los delitos por los que se le investiga, siendo estos, enriquecimiento ilícito, peculado, delincuencia organizada, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, operaciones con recursos de procedencia ilícita y uso ilícito de atribuciones y facultades.

Raúl Alejandro Velázquez García, abogado de Vega de Lamadrid, solicitó a la Fiscalía una copia de la carpeta de investigación, y dejó un domicilio para recibir las notificaciones y posibles diligencias que se pudieran presentar.

Ahora lo que sigue es revisar la información financiera y la comparecencia de las demás personas relacionadas al caso para determinar cuál es el siguiente paso procesal.

Por la tarde acudió también la esposa de Vega de Lamadrid y ex presidenta del DIF en el Estado, Brenda Ruacho de Vega, quien al igual que su esposo, se reservó el derecho a declarar.