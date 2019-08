Muestran músculo

Los diputados emanados del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de la 23 Legislatura ya mostraron el músculo que tendrán durante los dos años de gestión luego de que en el primer día de su gestión realizaran cambios importantes.



En la primera sesión y con dispensa de trámite el congreso modificó el artículo 27 de su Ley Orgánica para que se permitiera que un mismo partido pueda tener de manera simultánea un representante en la Presidencia de la Mesa Directiva y la Presidencia de la Junta de Coordinación Política.



Dicho escenario no se podía aplicar con anterioridad, pero en la sesión de ayer, a petición de la diputada Araceli Geraldo Núñez se subió a pleno la iniciativa y se votó con dispensa de trámite con 18 votos a favor.



Hay que recordar que Morena tiene 14 diputados, mientras que sus aliados en coalición tienen uno por partido, siendo el Verde Ecologista, Partido del Trabajo y el partido en proceso de desaparecer, Transformemos, sumando 17 votos, los necesarios para cualquier votación.

El voto 18 en esta ocasión fue de María Trinidad Vaca Chacón quien llegó a la diputación por el PAN pero que tras desacuerdos ahora dice no tener ninguna afiliación política.

De mantener los diputados que llegaron por medio de la coalición Juntos Haremos Historia la cordialidad entre ellos, los partidos de oposición nada podrán hacer en caso de no compartir los puntos de vista de los morenistas en las decisiones legislativas.



Sin recurso para turismo

En Ensenada, el Gobierno de Marco Antonio Novelo Osuna adeuda alrededor de 4.5 millones de pesos a la Dirección de Promoción Turística (Proturismo), desde agosto del año pasado, situación de la que el director de la paramunicipal, Amador Arteaga Sahagún, dijo estar enterado.



Es un problema que existe y muy serio en Tesorería, dijo, sin embargo, el programa operativo deberá continuar y seguir generando los trabajos de la dependencia.

Gran parte del apoyo ha provenido de la diputada Rocío López Gorosave y de la iniciativa privada, como es el caso de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Ensenada, que ha colocado diversos letreros emblemáticos para promover el puerto.



Recuerde usted que recientemente el presidente Municipal, Marco Novelo, destacó la importancia del turismo durante la inauguración de las Fiestas de la Vendimia, y presumió que el Municipio además de ser la región del vino, también es del Off Road, no obstante, su pasión por el turismo no se ha visto reflejada en el apoyo brindado en cuestión de recursos.



Consecuencias del paro

Parece que en Playas de Rosarito el Ayuntamiento no quiere dejar pasar los recientes paros realizados por burócratas municipales para exigir un incremento salarial. El síndico Procurador, Miguel Ángel Vila, informó que se realizan investigaciones para aplicar sanciones a quienes, como parte de las manifestaciones, participaron en la toma de las oficinas del Municipio ya que se afectó el trabajo de los empleados de confianza y más grave aún, a la ciudadanía.



Asegura el funcionario municipal que los trabajadores no emplazaron a huelga y por tanto, el cierre de las instalaciones es ilegal y por tanto, se actuará en consecuencia.