Muchos lanzadores para agentes libres

La temporada 2022 de la Liga Mexicana de Verano, será inaugurada el 21 de abril. Cada equipo jugará 90 veces, y el Juego de Estrellas será el 19 de junio, en Monclova. Seis clubes clasificarán para la postemporada… ¡Buena suerte, muchachones!...

Se cumplen hoy 49 años a la muerte en Stamfrod, Connecticut, del primer negro en Grandes Ligas en el Siglo XX, Jackie Róbinson, víctima de un infarto, cuando había cumplido 53 años.

Titular de “Yardbarker”: “Yordan Alvarez puts together historic ALCS in MVP effort”…

(Yordan Álvarez combinó histórico esfuerzo para ser Más Valioso de la Serie por el campeonato).

Titular de “The Boston Globe”: “Red Sox had an admirable season, but they threw away a chance to get to the World Series, blowing a precious opportunity”.

(Los Medias Rojas jugaron una admirable campaña, pero desperdiciaron la oportunidad de llegar a la Serie Mundial). Dicen que todos los equipos andan siempre buscando pitchers. Pues, entre los posibles y numerosos agentes libres 2022, aparecen…: Martín Pérez, Joely Rodríguez, José Álvarez, José Quintana, Fernando Abad, Luis Avilán, Alberto Baldonado, Alex Claudio, Nick Ramírez, Héctor Santiago, Aaron Loup, Brooks Raley, Andrew Chafin, Tony Watson, Brad Hand, Sean Doolittle, Andrew Miller, Andrew Heaney, Kwang-hyun Kim, Hyeon-jong Yang, Matt Moore, Travis Bergen, Jesse Biddle, Ryan Bucher.

Una misteriosa lucecita en la pared del centerfield del Fenway Park, le pareció al mánager de los Astros, Dusty (Palillo en la Boca) Baker, que era una trampa de los Medias Rojas. Examinado el asunto, descubrieron que se trataba de un tape que alguien dejó por allá y reflejaba la luz del estadio. Entre tanto, son los Astros, son permanentes sospechosos de cualquier cosa desde 2017, cuando los Yankees. Y ahora dicen que la pobre labor de Max Fried, en el quinto juego de la Serie Dodgers-Bravos, se debió a que los bateadores de los Ángeles descubrieron cómo saber con antelación, cuál tipo de lanzamiento iba hacer… ¡Así es la vida!...

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

