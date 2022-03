Mucho dinero pierden ahora los bigleaguers

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Ahora AC no quiere decir antes de Cristo, sino antes de los celulares”… Pacomio.

-o-o-o-o

** Hasta ayer tarde, a la hora de enviar esta columna, nada nuevo, nadie habla, no se sabe, no hay discusiones, solo silencio. Por eso, es inevitable que continúe el lockout…** El 14 de abril es una fecha antes del Día de Jakie Róbinson y, como para entonces han pospuesto la inauguración de la temporada, ahora sí, el lockout le cuesta dinero a cada bigleaguer. Por eso se espera que, obligados por ese drama, finalmente, lleguen a un arreglo con los propietarios de equipos… ** Por ejemplo, los Angelinos dejarán de celebrar 12 juegos, cuatro en Oakland, dos en Seattle, cuatro con Astros de visita y dos con Marineros de visita. Los peloteros de todos los equipos no recibirán honorarios por estas dos semanas. Por eso, Mike Trout verá bajar sus ingresos, hasta ahora, en más de medio millón de dólares, 518 mil 520, porque está contratado a razón de 43 mil 210 por juego…

-o-o-o“Uno NO escoge a quién amar, el amor te escoge a tí”… Anónimo.-o-o-o-o“Esta semana, los propietarios han culpado a los peloteros por lo prolongado de estas discusiones, y los jugadores hacen lo mismo contra los propietarios. Ambas partes tienen razón. O sea, todos son culpables, porque están borrachos enredados en tantos millones de dólares… ** El anuncio de que se cancelaban los primeros juegos de la temporada, lo hizo el mismo comisionado, Rob Manfred. Dijo…: “Por la logística del calendario, se pospone la inauguración de la temporada hasta el 14 de abril”…

** Los ejecutivos de Major League Baseball y de la Asociación de Peloteros, pudieron y debieron llegar a un acuerdo en un “periquete”. Por si han olvidado qué es eso, pues…: periquete es ‘en un momento, en un tiempo muy breve’… ** Periódicos de Nueva York, han pedido al Alcalde de aquel pueblecito, Eric Leroy Adams, que intervenga para poner fin al lockout de las Grandes Ligas. Pero no tiene la autoridad necesaria. Un juez federal sí podría intervenir con éxito… ** Ninguna de las dos partes ha mencionado a los fanáticos y sus derechos en estos largos cien días de alegatos de lado y lado. Y, desde luego, son los fanáticos quienes pagan todo, incluso los sueldos multimillonarios. ¡Injusticia!…

-o-o-o-o“No se sabe cómo, pero aquel multimillonario no dejó nada al morir, lo único que dejó fue de existir”… Anónimo.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- El archivo de estas columnas en google si entras por “el deporte vuelve a unirnos”.