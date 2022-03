Mucha espera, poca información

Pasó más de un mes para que la Fiscalía General del Estado informara avances en las investigaciones del asesinato de Margarito Martínez y finalmente resultó que no hay personas detenidas específicamente por el delito.

El viernes, la Fiscalía General del Estado encabezada por Ricardo Carpio Sánchez informó con “bombo y platillo” la detención de diez personas involucradas en la ejecución del fotoperiodista ocurrido el 17 de enero. A cinco días de las detenciones, tres de las personas ya quedaron en libertad, otras cinco fueron turnadas al Ministerio Público Federal y sólo dos quedaron a disposición del Ministerio Público del Estado.

Cabe mencionar que los siete están detenidos por diferentes delitos, no por el homicidio de Margarito.

Al ser cuestionado por dicha situación, el Fiscal General aseguró que ninguno de los relacionados quedaría en libertad, pero sin detallar las pruebas que se tienen en su contra.

Esperemos que se resuelva el caso y que se presenten los resultados cuando realmente se tengan.

AMBULANCIA EXCLUSIVA

Por años, los bomberos de Rosarito contaron con una ambulancia que ofrecía servicio mayormente a aquellos enfermos que no contaban con recursos para cubrir un traslado al hospital y en ocasiones apoyar a la Cruz Roja para esta causa, pero hoy las cosas han cambiado

Recientemente se anunció la entrada en operación de una ambulancia asignada a los bomberos, la cual se dijo, fue donada por empresarios de la localidad, pues la otra ya había cumplido con su vida útil y salió de circulación desde que inició el periodo de gobierno de Araceli Brown, pero no es para todos. Esta ambulancia tendrá la encomienda únicamente de atender a bomberos y policías, así como a sus familiares, ante una posible emergencia.

Lo raro, es que se le ha visto aparecer en accidentes automovilísticos en calidad de “mirones”, pues ahí mismo se les ha indicado que no están autorizados a intervenir, ya que esa es tarea de la Cruz Roja.

En resumen, no se sabe al menos por ahora, cuál es la ganancia de invertir recursos y tiempo en una ambulancia que sólo circula por la ciudad, para actuar solo si un policía, bombero y familiares necesitan de sus servicios, claro si esto no amerita que se pida la intervención de una ambulancia de la Cruz Roja, que cuenta con lo necesario y el personal capacitado para atender una emergencia en la que no se pregunta quién es tu familiar.

SE QUEDA EL PES La búsqueda del Partido Revolucionario Institucional de meterle una zancadilla al Partido Encuentro Solidario en Baja California no resultó favorable, luego de que el Tribunal Judicial Electoral de Baja California desechara el recurso interpuesto por el registro del Partido en el Estado.

Comentan que el principal temor del Revolucionario Institucional es la fuga de militantes hacia el partido que ahora dicen es dirigido desde el Hipódromo de Tijuana, ya que varios ex priistas ahora están formando las filas solidarias

Otra buena noticia para Encuentro Solidario es que no fue considerado partido de nueva creación, ya que tiene representación en el Congreso y cabildos, con esto puede seguir teniendo presupuesto estatal en este 2022 sin ningún problema

Eso sí, la llegada de los priistas a Encuentro Solidario, no ha caído mucho en gracia de los militantes forjadores del partido quienes poco a poco han ido abandonando la estructura, incluso de tener 3 representantes en el Congreso, ahora se quedaron con sólo uno.