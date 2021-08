Mucha diferencia

Mucha

Y como primer punto de referencia tenemos el récord. Los Toros de Tijuana en la última semana de Vizquel ganaron sólo dos duelos y perdieron cuatro. Esos juegos fueron en el estadio Chevron, donde ganaron la serie a Diablos Rojos del México dos juegos a uno, pero luego fueron barridos por Sultanes de Monterrey, terminando con la etapa de Vizquel como manejador. Los Toros de Tijuana de la primera semana de Homar Rojas le ganaron la serie a los mismos Sultanes de Monterrey con los que habían caído por limpia apenas días antes y lo hicieron en el estadio Monterrey para dejar a los regios moribundos y con mascarilla de oxígeno. De ahí se trasladaron a Monclova y le aplicaron una ¿Cuánta diferencia hay entre el rendimiento de los Toros de Tijuana en la última semana de barrida a Acereros del Norte en el "Horno más grande de México" para asegurar la segunda posición de la Zona Norte. Por cierto, al campeón defensor lo trataron mal esta temporada al ganarle siete de nueve, incluyendo dos barridas. Le dije a usted que la diferencia entre los dos equipos era mucha y eso que se trata de los mismos jugadores, ya que los olímpicos no estuvieron en ninguna de las dos versiones de este "mismo" equipo. Y digo "mismo" así entre comillas porque es más que obvio que algo ocurrió para que este grupo de jugadores mostrara una cara muy diferente de una semana para otra. ¿Qué fue lo único que cambió? Omar Vizquel ya no es más el manejador. Ahora con Homar Rojas los fronterizos anotaron 43 carreras en seis juegos, mientras que con el venezolano hicieron 27 en la misma cantidad de duelos con los que terminó su etapa como manejador. En cuanto a imparables hubo 75 por 56 usando el mismo criterio comparativo, mientras que en carreras recibidas es 20 por 36 con el panorama positivo a favor de los "rejuvenecidos" Toros de Tijuana. En ocasiones es bueno cambiar a un manejador, pero ¿tanto así? Yo me resisto a creer esas teorías de la conspiración que aseguran que los peloteros "le tendieron la cama" a Vizquel o lo que es lo mismo, "no le querían jugar". No me cabe en la cabeza que los beisbolistas se unan para salir a perder con el propósito de perjudicar a su manejador o a un compañero. Sin embargo sí comulgo con la versión de que a los Toros de Tijuana les faltaba motivación para poder terminar la campaña de la manera en la que la iniciaron. Recuerde usted que arrancaron con ocho victorias consecutivas para un récord de la franquicia. En resumen, creo que Toros de Tijuana juega mucho más cómodo sin Omar Vizquel en el timón. En este renglón no tiene nada que ver Homar Rojas, ya que la clave para este cambio radical no fue la llegada del neoleonés al puesto de manejador, sino la salida del estelar ex torpedero. Sin duda que la gran trayectoria de Vizquel no se verá afectada por su breve paso como manejador en México y será una experiencia muy valiosa tanto para él como para la organización tijuanense. El estilo de Vizquel es muy diferente a la manera de manejar a la que los peloteros que participan en nuestra pelota están acostumbrados. Al final ninguna de las dos partes cedió. Alguien me dijo: "Cuando el equipo ganaba no había ni siquiera una palmadita a los jugadores" De los errores se aprende mucho. Ahora los Toros de Tijuana tendrán la oportunidad de mostrar todo su potencial y tratar de cerrar la campaña regular de la misma forma en que la iniciaron: con ocho victorias consecutivas. Llevan cinco, hay margen para lograrlo ya que hay todavía tres juegos por cumplir en el calendario regular. La mala es que son contra Mariachis de Guadalajara, el único equipo con el que han perdido dos series esta campaña. Y luego de estos tres juegos, llegarán los playoffs a partir del sábado en los amigables confines. La páginas de aquí en adelante son parte del capítulo de Homar Rojas. Cuídese mucho. Es martes. Que le vaya bien. Nos vemos en la parte alta del estadio Chevron SDQ Goodbye Horses….!!!