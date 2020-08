Morena empieza a fracturarse desde el Congreso

Al PRI y al PAN, incluso al PRD les sucedió, llegaban a la cúspide del poder y en medio de conflictos, lo que fue un proyecto político prometedor, terminó desmoronándose; hoy esos tres partidos están a punto de extinguirse. En el caso de Morena no es distinto, la pregunta no era si sucedería, sino ¿cuándo?, a nivel nacional lo vimos con la renovación de la dirigencia, pero en BC ¿dónde iba a estar ese punto de no retorno?

A inicios de este año se empezaron a ver las discrepancias entre algunas facciones al interior de Morena al momento de las propuestas controvertidas que se terminaron votando en el Congreso, sin embargo, el momento de inflexión acaba de llegar esta semana que concluye.

Durante una sesión ordinaria del Pleno, la Coordinadora de la bancada de Morena Monserrat Caballero notificó al Poder Legislativo el acuerdo mediante el cual la Diputada Rosina del Villar, compañera de bancada de Caballero, sería removida de la Presidencia de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

Para quien no se encuentre muy familiarizado sobre cómo está conformada la “corte” que denominamos Congreso de Baja California; la Comisión de Hacienda es de los espacios legislativos que más demanda tienen cada Legislatura; ¿la razón?, “dicen” que los diputados que la han presidido prácticamente se sacan la lotería.

Y es que entre sus responsabilidades se encuentra dictaminar y aprobar el presupuesto de todas las esferas de gobierno estatal, municipal, organismos autónomos y descentralizados, en otras palabras, ellos dicen cómo se va a repartir el dinero, y pues el que parte y reparte… “se queda con la mejor parte”; bueno, eso se dice y los antecedentes no nos dejan con muchas dudas de que sea distinto.

De forma veloz, corrió la versión de que Rosina había sido removida de este cargo muy importante como una represalia al llevar las contras a la mayoría del grupo político que hoy tiene la supremacía dentro de Morena, quizá ese sea el motivo, pero existen otros.

Los que conocen por dentro al partido marrón comentan que esto forma parte de una lucha nacional en donde los Morenos están “sacándose los ojos” por asegurar la designación de espacios para las elecciones del 2021, donde se renovará la Cámara de Diputados Federal, Alcaldías, Congresos Locales y el Gobierno de BC.

A nivel nacional y estatal, la dirigencia del partido se deposita en un grupo que se encuentra enfrentado públicamente con la facción que tiene la mayoría del control en el gobierno de Baja California, “casualmente” se remueve a Rosina en la misma semana que se ratifica que Ismael Burgueño será Dirigente estatal en funciones y Alfonso Ramírez Cuellar el dirigente nacional.

La misma Diputada Rosina se dijo sorprendida por esta remoción que asegura se hizo de manera unilateral y se fue enterando en el momento que era anunciada su remoción del cargo, se comenta que existen otros movimientos tanto en el gobierno del estado, municipios y otros entes de gobierno. El objetivo es restarle el poder a todos los activos que se encuentren fuera de la facción gobernante en BC.

Lo cierto es que Morena ya empezó a fracturarse, no obstante, el resto de partidos se encuentran tan destruidos que muy seguramente a Morena le podrá permitir resquebrajarse por dentro sin que esto signifique preocupación para ellos en las urnas, lo único que será interesante ver, es la forma en la que las otras facciones se defiendan de la aniquilación a la que están siendo objeto.

