No tengo el gusto de conocerte a fondo, hemos conversado un par de veces y me parece encontrar en ti un verdadero cariño por nuestra Tijuana y mucha humildad cuando has dicho que, para sacar adelante a esta ciudad, lo harías con un equipo de trabajo capaz, honesto, inteligente y creativo. Creo que eso último no ha sido bien entendido por nuestros gobernantes y de verdad espero que lo apliques en todo lo largo de tu gestión.

Cuando creímos que no podría existir una administración más corrupta e inepta, como la del Patas, llegó la de González Cruz enroscándose a muerte con el Gobernador en turno en peleas estúpidas dejando de lado los grandes proyectos que le urgen a nuestra ciudad y usando de rehén a los ciudadanos, a los emprendedores, a la sociedad organizada. Por supuesto que hubo dignas excepciones con miembros del Cabildo y Secretarios que, como aves de pantano, pasaron sin mancharse. Cosa que reconocemos y agradecemos miles de ciudadanos.

Sin rodeos, Montserrat: no tienes pretextos para fallar, no tienes la más mínima oportunidad para dejarnos abajo, no se te puede ocurrir ponernos en riesgo. Es más, ten cuidado, ten mucho cuidado con las decisiones que tomas, la administración de Tijuana ha sido vista como botín o logro personal para payasos y sinvergüenzas. No tenemos tiempo Montserrat, el mundo avanza y la ciudad, enclavada en el punto geográfico más envidiable del mundo, es líder nacional en homicidios, tiene un rezago peligroso en infraestructura, no cuenta con un sistema de transporte organizado, la ciudad huele y luce mal, el Ayuntamiento ha endeudado hasta nuestros nietos, la opacidad reina en Palacio Municipal y absolutamente nadie se ha fajado los pantalones para resolver de una vez por todas el gravísimo problema de la movilidad en el municipio más poblado de México.

Tijuana no es fácil pero tampoco imposible, basta con ver cómo otros han salido adelante con talento, creatividad, innovación, de la mano del sector productivo, de los sindicatos, de la academia, haciendo equipo pues. Hay tantas experiencias globales como la de Bilbao en España, la de Mérida en Yucatán o la de León en Guanajuato. Ahí está el Consejo de Desarrollo de Tijuana, el CDT, que lleva más de 20 años trabajando voluntariamente con una visión de largo plazo por nuestra ciudad y con importantes logros.

Sobre tus adversarios; súmalos con inteligencia, platica con ellos y sus ideas, abraza aquellos proyectos comunes, tus antecesores no tuvieron el talento para eso pues los complejos e inseguridades hacen de las personas seres arrogantes, soberbios y de mecha corta. Se tú la diferencia, se la alcaldesa que deja huella, que se respeta y de la que todos nos sintamos orgullosos, hayamos o no votado por ti.

El verdadero demócrata une, no divide. Que Montse sea la que vino a unirnos, no a alejarnos más.

* El autor es Director de Testa Marketing.