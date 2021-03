Montón de millone$ para jóvene$ latino$

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “La Caperucita Roja en esta época, en vez de ir a ver su abuela, le hubiera mandado un mail o la habría llamado al celular”… Dick Secades.-o-o-o-oLos mejores de los mejores.- Centenares de jóvenes prospectos no estadounidenses, esperan ser firmados este año vía draft internacional, para convertirse en profesionales del beisbol. Y de los 20 mejores, tan buenos que ya saben con cuáles equipos quedarán, ocho son venezolanos, seis shortstops.

Dominicanos también son ocho, tres shortstop; hay tres de Cuba, un shortstop; y uno de Bahamas, shortstop.

Resumen, 11 shortstop, siete outfielders, un cátcher (venezolano) y un pitcher derecho (dominicano).

Ésta es la lista de los 20, según la calidad que han registrado los scouts, posición que juegan, el equipo con el cual firmarán y el posible bono que les pagarán…:

Cristian Vaquero, OF, de Cuba, Nationals, cinco millones de dólares; Róderick Arias, SS, dominicano, Yankees, cuatro millones; Ricardo Cabrera, SS, venezolano, Rojos, tres millones; Dyan Jorge, SS, cubano, Rockies, tres millones; Rockies, tres millones; Lázaro Montes, OF/1B, cubano, Marineros, dos a tres millones; Diego Benítez, SS, de Venezuela, Bravos, tres millones; William Bergolla, SS, de Venezuela, Phillies, tres millones; Ryan Reckley, SS, Bahamas, Gigantes, dos millones 500 mil; Javier Osorio, SS, Venezuela, Tigres, dos millones; Luis Meza, catcher, Venezuela, Blue Jays, dos millones.

Tony Blanco, OF, Dominicana, Rays, dos millones; Jónathan Mejía, SS, Dominicana, Cardenales, dos millones; Simón Juan, OF, Dominicana, Mets, dos millones; Nelson Rada, OF, Venezuela, Angelinos, un millón 500 mil; Yasser Mercedes, OF, Dominicana, Twins, un millón 500 mil; Jarlín Susana, PD, Dominicana, Padres, un millón 500 mil; Braylin Talavera, OF, Dominicana, Orioles, un millón 500 mil; Martín González, SS, Dominicana, Angelinos, un millón 600 mil; Johán Barrios, SS, Venezuela, Cerveceros, un millón; Samuel Gil, SS, Venezuela, Tigres, un millón.

Por primera vez a partir de 2020, los prospectos más valiosos, según los scouts, o sea, este grupo, no han sido fijados en la lista, por el orden de sus facultades aparentes, sino de acuerdo con la cantidad que les pagarán como bono.

Ahora, el período para este tipo de firmas está fijado desde el dos de julio de este año hasta el 15 de enero de 2022. El año pasado fue pospuesto obligados por la pandemia. Es posible que esta vez también se posponga.

