Modifican semaforización Covid

La Secretaría de Salud, que encabeza Alonso Pérez Rico, tomó la determinación de tomar medidas específicas por los casos de Covid, así que el semáforo epidemiológico ya no será el mismo para todos los municipios de la entidad, y el primero que cambia de color ante el aumento de casos es Mexicali, por lo que baja a semáforo epidemiológico naranja.

En el resto de los municipios se mantiene el semáforo amarillo, por lo que podrán mantener sus actividades de manera normal, no así en Mexicali, donde de entrada los aforos en distintos sectores bajan hasta el 30%, como medida para frenar la cadena de contagios.

El Secretario de Salud ha señalado en distintas ocasiones que Mexicali sería el epicentro de la tercera ola Covid, por lo que se tomaron medidas al respecto.

En Tijuana, este día se pondrá la segunda dosis a los adultos mayores de 60 años, suministro que se había retrasado por no contar con el certificado de las vacunas Sinovac que llegaron

Por el momento, Mexicali y también Tijuana siguen a la espera de fecha para que inicie la aplicación de vacuna para personas de 50 a 59 años , las cuales ya se aplican en Ensenada y Playas de Rosarito.

Los “indígenas”

Controversial al menos, ha resultado el registro del regidor con licencia y candidato a la reelección por Morena en Rosarito, José Félix Ochoa Montelongo, quien sorpresivamente aparece en el listado de las candidaturas indígenas.

Él se registró como purépecha, para cumplir con los requerimientos de inclusión que obligan a los partidos políticos a asignar posiciones a los grupos minoritarios, pero en este caso es raro que el novel político se diga representante de una etnia, cuando no se le ha visto ni por equivocación, estar ligado a una de ellas.

Algunos dicen que tuvo que acudir a Ensenada para que en ese municipio se otorgara el aval de los purépechas, porque en Rosarito nomás no saben nada de sus raíces.

Nunca se le ha visto representando la causa de las etnias, pero al parecer en su árbol genealógico encontró una liga con su abuela, que le permitió su registro, por eso la alianza Va por BC ya solicitó al Instituto Estatal Electoral, una revisión de su candidatura.

Cierto es que no solo es justo sino indispensable que los grupos minoritarios que por muchos años han sido relegados para ocupar una representación en el gobierno tengan un espacio, pero la duda es, ¿qué tan bueno será que estos se utilicen sólo por conveniencia y no por representatividad, como debería de ser?

De hecho, durante esta administración desapareció la Dirección de Asuntos Indígenas, que tenía como encomienda atender a este sector y según comentan, hasta los censos a estas alturas ya desaparecieron de los archivos municipales.

Ya no la aguantan

La ex petista, ex perredista y quien sonara en las elecciones pasadas como candidata del PAN, Rocío López Gorosave hizo un grupo al vapor para buscar un puesto en el siguiente gobierno del estado, le puso “Yo con Marina”, hecho con empleados de su oficina de Derechos Humanos, en su mayoría formado con ex panistas.

Hasta ahí todo normal, sin embargo, este grupo de panistas se ha vuelto tan déspota que ahora ellos quieren decidir a quienes invitan en los eventos de Marina Del Pilar en tierras ensenadenses, generando un choque entre candidatos de Morena y “Yo por Marina”.

Dicen que las bases de Morena, los candidatos de Morena, tanto federales y estatales ya no la soportan, porque los ha marginado en todos los eventos y ya arman una estrategia para ponerle un alto de tajo.

En un evento, ubicado en la calle Primera y Ryerson, López Gorosave y compañía decidieron prohibirle el paso a la diputada local Miriam Cano, a tal grado de cerrarle la puerta en el evento, bajo el argumento de que era para Marina Del Pilar y nadie más.