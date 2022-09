Misión y Visión ¿Para qué sirven estos conceptos?

¿Realmente sirven de algo estos conceptos? la respuesta es Sí, y usted no se me va a escapar de hacer la tarea. Sí, sí sirven definitivamente, vamos a hacerla más fácil, mire, la misión es la razón del porqué su negocio existe, trate de responder a la pregunta: “¿qué hacemos?” Mencione en una frase lo que su empresa (o marca) hace. La visión es dónde quiere estar en un futuro, supongo que cuando inauguró su negocio lo hizo con un fin, como el Melate “ya me ví” ah! pues donde se vió esa es la visión. ¿Qué nos falta?

El propósito de su marca, la promesa, y sobre todo los valores.

El propósito de marca se puede determinar respondiendo el “¿por qué?” ¿Por qué hacemos lo que hacemos? y la promesa es lo que el cliente espera de nosotros o que es lo que usted espera causar en ellos. Le voy a explicar porqué es muy importante tenerlo claro.

Cuando una marca trata de comunicar algo es imprescindible tener claros los conceptos anteriores porque todo lo que usted haga tendrá congruencia y así evitará estar hablando únicamente del producto o de la oferta que se le ocurrió en ese momento. Aquí es cuando tomamos consciencia del valor de nuestra marca.

Recopilé algunos ejemplos del propósito de algunas marcas para su referencia:

Starbucks: «Inspirar y nutrir el espíritu humano, una persona, una taza y un vecindario a la vez».

Google: «Organizar la información del mundo y hacer que sea universalmente accesible y útil».

Coca-Cola: «Refrescar el mundo y hacer una diferencia». Tesla: «Acelerar la transición del mundo hacia la energía sostenible».

Apple: «Llevar la mejor experiencia de usuario a sus clientes a través de su innovador hardware, software y servicios». Nike: «Unir el mundo a través del deporte a crear un planeta saludable, comunidades activas e igualdad de condiciones para todos».

Sin embargo la promesa es distinta, por ejemplo la de Coca-Cola: «Para inspirar momentos de optimismo y ánimo» es lo que quiere lograr con las personas, Nike «Llevar inspiración e innovación a todos los atletas del mundo», muy similar a Coca-Cola, ambas marcas prometen inspirar ¿nota usted la diferencia?, ahora lea el propósito de la marca Apple, su promesa es más simple «Think different» (piensa diferente).

Y para finalizar usted necesita pensar en los valores de su empresa, pero haga el ejercicio no solo ponga honestidad y puntualidad nada más porque hace alusión a no aprovecharse y estar a tiempo… ¡no! sea congruente con su empresa, si usted es dentista piense en calidad, responsabilidad… si usted es constructor, también piense en excelencia, si es un bufete de abogados piense en la integridad; Sea congruente, que exista una coherencia entre lo que se piensa, se hace y se dice. Los valores de una empresa deben regir la conducta de cada uno de los colaboradores y por eso debe de comunicarse internamente.

Una vez que usted defina todos estos conceptos las decisiones estratégicas le quedarán más claras. Y un último consejo, en los valores siempre incluya: RESPETO, todos somos iguales y practiquenlo ;)