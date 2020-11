Mis votos para el Hall de la Fama 2021

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “El bateador es un pelotero solitario, asediado por los nueve del otro equipo”… Paúl Gallico.-

--o-o-o-o—

Boricua vía Canadá.- Los Blue Jays, que tuvieron una buena temporada este año (32-28), se presentan ahora empeñados en armar tremendo róster para 2021. Por eso ayer conversaban con los Indios acerca de un cambio por el shortstop boricua de Caguas, Francisco Lindor. Pero, antes de tomar una decisión, en Toronto esperan asegurarse de que podrán firmar al joven de 27 años por 10 temporadas. Además de dar lo mejor de sus prospectos, los Blue Jays tendrían que comprometerse a pagar a Lindor unos 200 millones de dólares hasta 2030. Eso es lo que dicen aspirar los agentes, Sports Meter. Lindor cobró este año 17 millones 500 mil.

Casi cuarentón, pero entusiasta.- Hablando de puertorriqueños, el venerable veterano Yadier Molina, a los 38 años de edad y tras 17 como receptor de los Cardenales, quiere seguir en la candela. Tiene con qué. Es agente libre, y hay unos cuantos equipos interesados en él, como Yankees, Mets, Padres y Angelinos. Pero el caballero ha dicho…: “Prefiero terminar mi carrera en San Luis, y eso es lo que trato”.

La pregunta que se hacen las autoridades es: “Si Randy Arozarena iba a llevarle unos regalitos a su hija bebé, ¿por qué y para qué llevaba una pistola cargada de balas?. El cubano de Pinar del Río, estelar de la pos temporada anterior con los Ray, ha quedado en libertad pero bajo vigilancia y enjuiciado. De paso, han asegurado que la cartagenera de Colombia, Celina Pinedo Blanco, no está casada con él. Arozarena es acusado de agredir a la madre de su hija y al padre de ella y amenazarlos con el arma. Major League Baseball, que ha establecido duras penas para los delitos de violencia doméstica, podría suspender a Randy hasta por toda la temporada 2021.

No siempre es no.- Los compañeros de Cleveland y Seattle hacen entusiasta campaña a favor de Omar Vizquel para el Hall de la Fama. Me llamaron ayer, para saber cómo iba a votar. Los sentí defraudados por mi respuesta.

Mis votos 2021 para el HOF.- Me cuesta creerlo, pero aquí están. Son 238 e-mails, acerca de mis votos para El Hall de la Fama 2021. ¡Cuánta gente preocupada por esto! Sorprendente. Unos cuantos me aconsejan por quiénes votar, incluso uno dice que por Pete Rose, otro por Andrés Galarraga y uno más por Fernando Valenzuela. La mayoría solo pregunta por quiénes he votado. Y sí, ayer sábado envié mi planilla, y como mi voto no es secreto, les cuento que voté por Todd Helton, Scott Rolen y Andy Pettite. Quise complacer a los lectores, pero entre los candidatos no estaban Rose, ni Galarraga, ni Valenzuela. Lo siento.

ATENCIÓN.- En Google, puedes leer el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, en “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.