Mi paso por Frontera

Muchas felicidades a este gran diario Frontera por su aniversario número 23 y orgullosamente puedo decir que soy parte de los inicios de este proyecto, de sus cimientos y su arranque un 25 de julio de 1999.

Fue a mediados de 1998 cuando egresé de la Carrera de Comunicación en la Universidad Iberoamericana Tijuana, en aquellos años estaba de Coordinador Moisés Camarena Lew y fue él quien me pasó información sobre un curso de periodismo, que tenía como objetivo la creación de un nuevo periódico en la ciudad.

Recuerdo que le dije que yo no era bueno para redactar, que lo mío era la Radio y que podría quedarle mal. Pasaron unas horas y analicé, pregunté que quiénes darían el curso y todo eso, fue entonces que si me comuniqué y asistí al Curso de Periodismo, sin ninguna expectativa, más que la de aprender algo nuevo.

El curso que duró alrededor de dos meses (no recuerdo bien) lo impartió Diana Frías, una persona que transmitía muy bien su conocimiento, era pleno invierno (finales de año), yo no tenía idea de nada, no supe qué responder en un primer ejercicio, ni cómo redactar una nota periodística. Yo estaba en el segundo grupo de preparación, los seleccionados para la siguiente fase que ya estaban capacitando en El Imparcial de Hermosillo.

Eso no me desanimó, al contrario, lo vi como un reto profesional, éramos más de 20 jovencitos, la mayoría recién egresados de la carrera, y muchos tenían como objetivo dedicarse al periodismo. Yo sólo quería aprender, pasara lo que pasara.

Ahí conocí a una de las primeras personas que me sacó plática, ella fue Lore Márquez, que venía de Hermosillo para estar como diseñadora gráfica, también estaba en ese grupo Rosa Arce, Ana Cecilia Ramírez, Cristina González Madín, Jeannette Sánchez y Carlos Vilchis, a quienes nos enviaron a la siguiente fase de preparación en Sonora.

Yo no esperaba quedar, ya que tenía compañeros muy buenos para la redacción y yo me consideraba muy malo, pero recuerdo que recibí la noticia de Gerardo Amaro, un 11 de febrero del 99 y que el vuelo (AeroCalifornia), salía el domingo 14, yo laboraba en ese tiempo en Grupo Cadena Baja California y tuve que ir al Sindicato de Radio para pedir un permiso para ausentarme 6 semanas y si lo aceptaron.

Los próximos reporteros llegamos a Hermosillo, nos hospedaron en el Hotel Kino, a minutos del Imparcial, era domingo y teníamos hambre por lo que nos lanzamos al Restaurante Xochimilco, comimos muy rico y para sorpresa nuestra estaba el entonces director de Grupo Healy, José Santiago Healy y nos pagó la cuenta, gran detalle.

Ya instalados en el hotel, hacíamos bromas, contábamos historias de apariciones y fantasmas, fue una gran aventura. Ya de regreso a Tijuana fuimos a conocer los cimientos del edificio actual, traíamos gafetes del Nuevo Periódico de los Tijuanenses, pero aún no éramos Frontera.

De las primeras instalaciones ubicadas por la calle donde estuvo la ¨Baby Rock¨, nos mudamos al edificio nuevo de la colonia 20 de Noviembre. Recuerdo que nos tocó llevar las computadoras de mueble y monitores en nuestros carros, fue muy emocionante llegar a nuestro lugar de trabajo, que olía a nuevo, a auto recién salido de la agencia. Fue una experiencia increíble.

El grupo de reporteros, editores, co editores, diseñadores, ya estaba listo para iniciar este medio informativo, todos ya con nuestro cubículos, a mi me tocó a un lado de Andrea García, Karina Paredes, Irasema Mayoral, Omar Millán y Daniel Salinas Basave, eran nuestros vecinos, así como Mayiya Pelayo, Marla Díaz, Carlos Nava, Hugo Fernández, Sergio Ruíz y Horacio Rentería, entre otros. Mi memoria falla mucho en los últimos años.

Del área de publicidad recuerdo a la Pollo Ruíz, Ivette Iñigo, Arturo Elenes, Saida Muriel y aunque estuve alrededor de dos años en el proyecto llamado “La Brújula”, que salía cada jueves, agradezco infinitamente esta gran oportunidad de crecimiento profesional y aquí sigo, a través de esta Columna que aparece los viernes, desde hace 5 años, muchas felicidades a todos los involucrados.

