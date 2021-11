Mi despedida

En cumplimiento con la política de no tener funcionarios públicos como editorialistas, mi colaboración semanal con Frontera y Grupo Healy llega a su fin. He aceptado un nombramiento como director jurídico de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo. En este espacio he publicado incontables críticas hacia los gobiernos en turno. Pues, ahora me toca a mí estar en primera línea para efectuar los cambios necesarios desde mi trinchera. Aprender a escribir ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. No hay otra habilidad que haya fortalecido más mi manera de pensar y ver la vida que la palabra escrita. Mi primer experimento en la escritura fue un diario de Harry Potter cuando iba en tercero de primaria donde anotaba las actividades principales de mi día. Después en la preparatoria, pude escribir infinidad de ensayos acerca de grandes obras literarias como La Divina Comedia, El Príncipe, El Gran Gatsby, Romeo y Julieta, Walden y muchos más. Leo hoy aquello que escribí hace años y siento algo de ternura. La palabra escrita es el mejor registro que tenemos del pensamiento humano. Cuando uno lo hace por suficiente tiempo, se puede dar cuenta de cómo va transformándose la manera de pensar y ver las cosas. Por ejemplo, leo mis columnas de cuando comencé a escribir en Frontera hace casi cuatro años y puedo reconocer que he cambiado de parecer en numerosos temas. Me siento eternamente agradecido con Frontera y Grupo Healy por este espacio. De su parte siempre hubo una total generosidad, me dieron oportunidad de escribir, ser entrevistado, debatir y conocer a grandes personajes locales. En cuanto a mi contenido, nunca hubo siquiera un mínimo intento de censura, siempre escribí aquello que consideraba era lo correcto y verdadero. Mi camino en la escritura deja de tener un valioso espacio, pero continúa por otros medios. Publiqué un libro con Editorial Ferdel, “Política con Propósito”, que pueden conseguir en librerías locales. Pueden escuchar mi podcast “Tijuana: El Podcast” en Spotify. También pueden leerme en Twitter en @RobertoQuijanoL donde emito mis opiniones de temas diversos. Para el próximo año, tengo planeado continuar con mi columna y demás publicaciones escritas en plataformas como Substack. Mi tiempo en Frontera terminó de cimentar mi hábito de la escritura. Comencé escribiendo una columna cada quince días, luego cada semana. En el transcurso de este tiempo me fui sintiendo cada vez más cómodo con mis propias palabras. Hoy tengo un diario en el que reflexiono mis actividades del día y plasmo los pensamientos que surgen en mi cabeza. Este ejercicio me ha ayudado a entender mejor cómo funciona mi mente y ser más consciente de mis actos y emociones. En general, me ha hecho una mejor persona. Nunca voy a dejar de escribir. Si en un futuro llegare a ser un escritor de renombre, podrán encontrar los orígenes en mi columna del Frontera. En la vida van surgiendo oportunidades únicas en la vida. He hecho un esfuerzo por siempre aprovecharlas al máximo. Así lo fue con el Frontera, así lo será con mi nueva encomienda. Eternas gracias a usted lector por siempre leer mis reflexiones. *- El autor es abogado y estudiante de maestría en administración y políticas públicas.