México y sus antojitos

Es impresionante cómo pasa el tiempo, ya estamos casi a la mitad de agosto y se aproximan las celebraciones que más me gustan como mexicano.

¿En qué momento llegamos a este mes? No se a ustedes, pero a mí no se me pasó volando, ¿o será la edad? Cuando era niño los meses transcurrían muy lentos, pero ahora no, en un abrir y cerrar se ojos ya estaremos decorando nuestras casas con el arbolito de Navidad. ¿No les ha pasado que estamos viendo mucha publicidad en redes sociales, medios tradicionales y espectaculares de platillos típicos de temporada? Me refiero a los chiles en nogada, justo es de los platillos que no me gustan, siempre he tenido un rechazo hacia este alimento.

Me dicen, es que no los haz probado, y si los he probado y no me gustan, no lo vuelvo a hacer, yo prefiero los chiles rellenos de queso fresco, capeados y con salsita de tomate. Yo sé que a muchos les encantan los chiles en nogada, así como los mariscos, que tampoco me gustan.

Para las celebraciones del Día de la Independencia no puede faltar un pozole, mi favorito es el rojo estilo Jalisco, con maciza, espinazo y manita de cerdo, con su lechuga, cebolla, salsa y orégano. También está el pozole verde o blanco estilo Guerrero acompañado de su chicharrón y aguacate.

Qué decir de unos sopes de carne deshebrada, picadillo o chorizo, una ricas flautas o tacos dorados de res, papa o pollo con su lechuga, queso Cotija rallado y la crema agria que nos encanta a los tijuanenses, sí, esa que a veces escasea y tiene presentación blanca con amarillo y rojo, sí esa, para no echar el gol.

No pueden faltar las enchiladas rojas, una buena birria de chivo o de res, tan popular en nuestra ciudad, ya que son famosísimos los tacos de birria estilo Tijuana, con su tortilla doradita y salsa de chile de árbol.

Inicia la temporada de engorda, Viva México, su independencia, los dulces de Halloween, el pan de muerto y cerramos con la cena de Navidad. Adiós a la dieta.

Muchas gracias por su espacio y los invito a que me regalen un like en Facebook: Daniel de la Torre Radio y Prensa y en Instagram estoy como @danieldelatorretj, que tengan excelente fin de semana.