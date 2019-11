Mexicanos a merced del crimen organizado

México está dividido en zonas agrícolas, industriales, pesqueras, reservas naturales, montañas, desiertos, ciudades y pueblos, la pregunta actual es ¿cuántas de estas zonas están libres del crimen organizado?

Si leemos o escuchamos noticias, la mayoría nos hablan de crímenes, algunos espantosos como lo ocurrido entre Sonora y Chihuahua donde murieron 9 personas, seis niños y tres adultos, pero todo el país está siendo bañado en sangre y no tenemos guerra, ni contra el narco como le atribuyen al ex presidente Calderón.

Puedo afirmar que el “fuchi” y el “guácala” no le están funcionando al presidente Andrés Manuel López Obrador, el querer acusar a estos delincuentes con sus madres o abuelas no le ha funcionado al originario de Macuspana, porque estos no tienen madre, ni abuelas.

Nadie quiere más muertes, pero las cifras nos indican que son más las víctimas inocentes que criminales. Un ejército humillado, maniatado, degradado a policía que no puede defenderse de los ataques.

Sí señor Presidente, todos queremos la paz, pero todavía no vemos el menor resultado positivo en su “estrategia de seguridad”, porque lo que hemos visto han sido puros fracasos, mucho güiri, güiri mañanero, discursos donde usted dice, siempre, que tiene otras cifras, sin embargo los muertos ahí están, nadie los defendió, muchos menos estos seis menores de la familia LeBarón, ni siquiera, como dijo Alejandro LeBarón, una mueca o cara de tristeza por estas muertes a manos de grupos criminales que desde hace años son dueños de esa zona, como dije, zonas que siguen en manos del crimen y este gobierno no ha hecho nada.

Le recuerdo, señor presidente que los gringos están molestos por la matanza del pasado lunes, al grado que Donald Trump le ofreció su ejército para acabar con los criminales, senadores enojados, comprendo que dirá que es porque todas las armas o la mayoría son compradas en Estados Unidos, sí, pero pasan por nuestras fronteras y quienes trabajan en estas aduanas no han podido frenar el tráfico de armamento a casi un año que subió a poder.

Pueden intervenir como lo hicieron en 1990, cuando secuestraron y trasladaron al El Paso, Texas al Dr. Humberto Álvarez Machain, involucrado en el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena. Ex militares y policías mexicanos fueron contratados por 250 mil dólares que pagó la Casa Blanca para privar de la libertad al Dr. Álvarez Machain y trasladarlo a la frontera. ¿No podrían hacer lo mismo con los homicidas de la familia LeBarón

Este viernes, López Obrador aseguró que hay capacidad técnica y profesionalismo en el Ejército, la Marina y en la Guardia Nacional para desarticular los cárteles del crimen organizado. Agrega que se están aplicando estrategias de investigación “y hay inteligencia”, cosas que no vimos en Culiacán, con todo respeto señor presidente.

Decía mi madre que “hechos son amores no buenas razones”, en los hechos no hemos visto mucho o casi nada. Incluso, hay quienes afirman que hay acuerdos entre el gobierno de López Obrador y el narco, sin embargo esto fue desmentido por el propio presidente. La vara está alta y lo sucedido con las familas LeBarón y Langford, no ha demostrado lo que predica, hay que ver resultados, ya va a cumplir un año y usted dijo que entrando se iban a acabar las ejecuciones del crimen organizado, no ha pasado.

* El autor es periodista independiente.