Mexicali y sus cien mil baches

Debo iniciar este comentario por lo más positivo de la actual administración de Norma Bustamante. La calle Río Mocorito, entre la avenida Lázaro Cárdenas y avenida Independencia, ha sido pavimentada, y además con una calidad de primer mundo. En buena hora. Señalizaciones y líneas de conducción; flechas de entradas y salidas. Ni en Calexico esta calidad de obra. La Mocorito era un verdadero martirio transitarla. Lo más positivo: la remodelación se realizó sin aspavientos, sin publicidad. Lo mismo sucedió con el paso a desnivel entre Lázaro Cárdenas y Calzada de los Presidentes, antes “El Río”. Una solución urbana también de alta calidad que supera sin duda otros pasos a desnivel, seis en total, realizados por los gobiernos panistas (a la vez muy importantes y necesarios) pero no con esta calidad. La publicidad que de forma permanente envían a la población, tanto la gobernadora Marina del Pilar Olmeda como la alcaldesa de Mexicali, resultan más un deseo de ser un impulso a: “Soy yo, mírenme, voten por mí, voten por Morena”. Eso lastima, aturde. Termino este tópico, el de la autopublicidad de los “morenitos”, haciendo notar que este recurso político es nuevo. Los gobiernos pasados realizaban obra pública sin campañas publicitarias a su favor. Los desarrollos se realizaban sin más y punto. Decenas de colonias se pavimentaron en Mexicali hoy se encuentra destrozadas sus calles. No es fácil gobernar y mantener en buen estado las cientos de calles de esta ciudad que ha crecido de forma desordenada pero continua. Hoy hice un recorrido con Marco Miranda, un extraordinario artista plástico, por la zona sur de la ciudad en donde se está realizando un extraordinario desarrollo ecológico, ambiental y que será sin duda un paseo a disfrutar por los mexicalenses en un futuro próximo. La ciudad ya está alcanzando por el sur la carretera que desvía el tráfico que va hacia el centro del país, por el desierto de las faldas de la sierra Cucapá, sin entrar a Mexicali y va del Centinela al entronque con la autopista a San Luis Río Colorado. En esta zona a la vez pude constatar los trabajos de un nuevo bulevar; a la vez en un recorrido hacia el aeropuerto fui testigo de las obras de renovación de esta carretera que se encuentra muy destruida. Debo reconocer que se está realizando obra pública, ignoro si por el Estado o el Municipio.

Lo imposible y lo lamentable (lo trágico de hecho): un alto porcentaje de las calles de Mexicali se encuentran destrozadas, inundadas de baches. De hecho no existe colonia, y son quizás cerca de cien, que no se encuentre destrozado su pavimento. Con relativa frecuencia por las noches, en un programa de noticias del canal 66 de su conductor Francisco Javier Jarcia Villanueva recibe llamadas del público a su celular y se escucha la voz de las personas, de “la gente”, en un alto porcentaje reclamando, quejándose, pidiendo al Gobierno Municipal su intervención para resolver el problemón. Imposible digo yo. Cien colonias destrozadas ya quedaron fuera del alcance de un gobierno. Se requiere, urge, que en dos o más sexenios se programe una reparación total de sus calles. La publicidad incluso del canal 66 debería hacer un paneo cuidadoso, como lo saben hacer, del lamentable deterioro de las calles de Mexicali. Personalmente deseo que lo realicen, que no solo sea aplausos y parabienes para Norma Bustamante o la Gobernadora, que eso sí lo hacen con reiterativa frecuencia, con todo respeto a esta empresa y a su buena labor que realiza en favor de las personas en situación vulnerable.

Por último. En una zona del Centro Histórico de Mexicali fue totalmente levantado su pavimento y se encuentra destrozado debido a los trabajos u obras en proceso. Por una semana solo vi cero avances, obra parada y naturalmente tres cuadras o calles, a la vez con comercios y establecimientos distintos con el problema del abandono casi total del movimiento de clientela en estas calles. Incluso me pregunté: “¿que no se debería estar trabajando noche y día en la reparación de esta obra?”.