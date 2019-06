Meses de espera

Ya tenemos ganadores oficiales de todas las posiciones en juego en la justa electoral de este mes de junio, pero ahora hay que esperar un montón de tiempo para que tomen posesión de sus nuevos cargos.

Los primeros que lo hacen son los diputados quienes entran en funciones el 1 de Agosto. Los Presidentes Municipales, lo harán el 1 de Octubre y finalmente el Gobernador lo hace el 1 de Noviembre. Todo hasta ahí muy bien porque no tenemos impugnaciones sobre el proceso electoral en sí (aunque ahí está una sobre la elegibilidad del candidato ganador a la gubernatura) y por supuesto, tenemos muy claro quien ganó todo: la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California.

Sin embargo, con los votos emitidos por la ciudadanía en general, queda muy claro que nadie debería sentirse ni satisfecho, ni mucho menos a gusto. Por ponerles el ejemplo mas claro, Jaime Bonilla Valdez en el 2018 como ganador en el estado de la Senaduría obtuvo 820 mil votos y este 2019, como candidato ganador a la Gubernatura obtuvo apenas 400 mil. Una perdida de mas del 50% de sus simpatizantes de un año a otro.

Me queda claro que algo tenemos que hacer porque además, el PAN, el partido gobernante, que obtuvo un 23 y un 10% de preferencias en la Gubernatura y en la Presidencia Municipal de Tijuana, tienen aún un largo camino por recorrer en los siguientes 5 meses, entre los que tienen que lidiar con el repudio de los pocos que fuimos a votar y los muchos que traen una expectativa muy alta porque los nuevos ya tomen posesión y empiecen a corregir el rumbo que los electores creemos que no es muy claro en estos momentos.

Total, que se nos vienen días complicados por un asunto que seguimos sin resolver: acortar la distancia entre el día de la elección y la toma de protesta de los ganadores.

Ya me imagino: declaraciones de un lado y de otro quejándose, los que siguen, que todavía les queda mucho tiempo para administrar la ciudad y el estado y los nuevos, que ya quisieran a empezar a tomar decisiones, pero aún no tienen facultades.

Este impasse debería de servirnos como una reflexión de lo que sigue para nuestra región, porque, de hecho, poco se dijo durante la campaña de lo que se haría por nuestras ciudades o si se dijo, no le prestamos atención por la increíble cantidad de desinformación que circuló en medios impresos y digitales.

Precisamente, considero que esta fue una de las campañas mas contaminadas de fakenews y que apeló a la negatividad como propaganda electoral. Lo importante nunca fue quien era el mejor, sino evidenciar al peor, en forma real o falseando la información.

Lo que si me gustó, fue que los perdedores salieron muy rápidamente a aceptar que no fueron favorecidos con el voto popular, lo que habla de algo a lo que tenemos que acostumbrarnos: las disputas post-electorales deben erradicarse aún cuando una elección fuera muy cerrada, como no fue en este caso.

Por lo demás, ya lo decía en mi colaboración anterior, me da vergüenza el nivel de ciudadanía que tenemos. Una que no está comprometida con el desarrollo de la región o, peor aún, no le importa las decisiones que siguen ni quien las tome.

Habrá que estar muy atentos a los equipos de trabajo que nombrarán los funcionarios electos porque en ellos recaerá el ejercicio del presupuesto gubernamental y veremos también, porque no decirlo, a los futuros candidatos de Morena a alcaldes y gobernador en la elección del 2021.

Mientras, hay que vivir nuestra realidad: un Estado con serios problemas de seguridad, en delitos de alto y bajo impacto. Unas ciudades ahogadas en problemas urbanos como la suciedad, la obscuridad y hoyos de nuestras calles así como el tráfico vehicular que ya se hizo cotidiano. Un orden inexistente en el transporte público y en muchas de las actividades económicas como el comercio ambulante, la operación de bares y cantinas. Esperemos que eso y mas se resuelva ¡y pronto!





* El autor es empresario, turistólogo y un enamorado de su ciudad.