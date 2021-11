Mero trámite

Así debe ser la votación en la que surgirá el ganador del Premio Estatal del Deporte 2021, evento que organiza el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California. Ya insacularon el jurado que designará al ganador, en la votación que se llevará a cabo el 15 de noviembre. Los candidatos más fuertes son los olímpicos Aremi Fuentes, Luis Álvarez y Alexa Moreno. La halterista Aremi y el arquero Abuelo Álvarez subieron al podio a recibir medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Alexa también estuvo en el imperio del sol naciente, no ganó medalla, pero la gimnasta ya había sobresalido en eventos internacionales No vemos a ningún deportista que tenga más méritos que estos jóvenes de Mexicali. Fuentes, incluso, es ganadora del Premio Nacional del Deporte, junto con su entrenador, el antillano José Manuel Zayas. Representantes de asociaciones deportivas y de la prensa, son los encargados de la elección. Durante muchos años, el Premio Estatal del Deporte, sí era de Tijuana, automáticamente se convertía en el Deportista del Año, premio que entrega el Círculo de Cronistas Deportivos de Tijuana. Si gana un atleta de Mexicali, lo que todo parece indicar, el CCDT batallará para encontrar a quién premiar, si es que este año realizan esta ceremonia. Por cierto, Aremi Fuentes y Luis Álvarez ya recibieron el estímulo económico que la anterior administración del Inde no les pudo cubrir, pero sí hubo billete para el show case que llamaron Torneo de las Américas o algo así. David González Camacho dijo que antes de irse harían buenos los cheques a Aremi y el Abuelo, pero esa fue otra promesa que no cumplió el ya considerado peor dirigente del deporte en Baja California. La halterista y el arquero también recibieron un estímulo económico por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en una ceremonia que encabezó su titular, Ana Gabriela Guevara. El Inde ya le puso fecha al Maratón Baja California, que se llevará a cabo el 19 de diciembre. La pandemia que afectó a todo el mundo impidió la realización del evento el año anterior, pero en para lo que será la edición número 55, están trabajando a todo vapor. Están checando hasta el más mínimo detalle de la convocatoria del tradicional recorrido de 42,195 metros. La salida y meta será en la Ciudad Deportiva, aunque habrá cambios en el recorrido, por los trabajos que se realizan en el boulevard Lázaro Cárdenas y avenida de Los Presidentes. De los premios en metálico se sabrá hasta que den a conocer la convocatoria, pero debe ser lo suficientemente atractivos para que llamen la atención de los atletas que entrenan en el centro del país y la legión extranjera, los africanos, que andan por todos lados subiendo al podio y cobrando los premios gordos. Aunque, si no vienen, los atletas de la región tendrán oportunidad de alcanzar la victoria y en una buena actuación, hasta romper la marca que tiene Javier Zavala, La Bala, para los corredores de Baja California, desde hace muchos años. Ya no tenemos más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy, sigan usando cubreboca y gel antibacterial, además de guardar sana distancia, aunque ya estén vacunados. Dicen que el invierno pondrá fea las cosas con el coronavirus, así qué, si no se han vacunado, háganlo, no sean renuentes.