Mente que divaga esinfeliz

La estadística indica que el individuo promedio se pasa un 47% sin estar concentrado, distraído. La cuestión es que cuando uno se encuentra desenfocado es cuando hay reducción de salud, de eficiencia y capacidad de aprender. Esto tiene una explicación: acorde con Dr. Mario Alonso Puig en el cerebro tenemos dos redes neuronales, una de ellas es la red neuronal por defecto, y es la que se activa cuando estamos distraídos, sin enfoque. Esta red es la que nos lleva a pensar en el pasado, en lo que fallamos, o nos lleva al futuro y a tener ansiedad por el mismo. La otra red es la neuronal ejecutiva central, y esta es la que permite concentrarnos en el hoy y ahora, en lo que estamos realizando. Esta red nos permite captar mayor información y por lo tanto tomar mejores decisiones.

QUE HACER.

De esto que mencionamos deriva la importancia de procurar mantener y cuidar la atención en lo que estamos haciendo y así usar más la red ejecutiva. Un aspecto que sirve para ejercitar esta red es la lectura de libros, lógicamente de algún tema que nos interese. La concentración que se requiere en lectura es muy buena, y sobre todo mantener lectura el tiempo que nos hayamos comprometido hacerlo. Esta comprobado también que si todos los días pensamos en cinco cosas por las que debemos estar muy agradecidos es muy positivo para nuestra mente y coadyuva a la mejora de la salud, concretamente favorece nuestro sistema inmune.

Propuesta.

Si nuestra mente es caótica y no la serenamos puede ser causante de problemas para el individuo. Y la mejor manera es a través del gobierno de la atención. Un ejemplo muy sencillo: fallece un ser muy querido. Podemos poner la atención en la realidad de que has perdido alguien, y por lo tanto que tienes que pasar por el proceso del duelo. Esto es positivo. Pero también puedes dirigir tu atención a que como es posible que gente buena fallezca y otra no tanto siga dando guerra, y te empiezas a llenar de resentimiento, con todo lo negativo que conlleva. Una manera muy práctica de manejar la atención es concentrarte en tu organismo, como te sientes, y fijarte en tu respiración, como la estás haciendo, y esto te lleva a vivir el momento presente, y por lo tanto tranquilizar tu mente. Se hizo un experimento con enfermos del corazón que requerían cirugía. Generalmente muchos de estos pacientes durante su convalecencia en cuidados intensivos tienen arritmias. Los pacientes que se les entrenó días antes de la cirugía en el sentido de cuidar su atención por medio de esta técnica lograron reducirlas considerablemente.

Conclusión.

El aspecto mental y físico del individuo se pueden distinguir claramente pero no se pueden separar. Es como la palma y el dorso de una mano, están formando una perfecta unidad. Es por ello que se necesita tener un mejor control nuestra atención, y esto desafortunadamente ahora que se está viviendo entre pantallas del mundo digital se ha perdido mucho. Por lo tanto ese 47% de estar distraído hay que reducirlo al mínimo, en la medida que lo logres serás superior a los demás y esto no suena mal. ¡Feliz domingo estimado lector! * El autor es socio del Despacho Asesores Ballesteros.