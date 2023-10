Mentalidad americana

Lewiston es una pequeña ciudad de aproximadamente 40,000 habitantes en EU, cerca de la frontera con Canadá. La semana pasada una persona sicótica disparó a sangre fría a 31 personas, cuando escribo esto 18 murieron. Se trataba de un experto y entrenador en el uso de armas, perteneciente al ejército. No creo que encuentren mucho más de lo que ya se sabe, podemos concluir y reflexionar lo siguiente. ¿Es culpable de su conducta si es víctima de alucinaciones auditivas que lo dominan? Ante la ley sí, pero casi seguramente estuvo obedeciendo órdenes de su cerebro descompuesto donde una voz le mandaba matar. Un enfermo mental grave, con la singularidad que debutó tardíamente. Sus primeras evidencias clínicas de un episodio psicótico parecen ser de este año, había dicho querer atacar una sede de la Guardia Nacional, después un cuadro de agitación psicótica lo llevó a que lo internaran en una unidad siquiátrica. A nadie se le ocurrió retirarle todas las armas, se trataba del ejército. Replantea ese hostil derecho de poseer armas que tienen los americanos, y otros países, hay que decirlo, pero es con nuestros vecinos que se arman estas masacres frecuentemente, con el común denominador de la enfermedad mental y las armas. Dentro de una cultura de elogio de las armas, es normal que un ciudadano tenga colección de armas de alto poder. Hace cincuenta años me tocó estar en casa de una muy buena persona, un veterinario, usaba su fortuna para invertir en armas que tenía en el sótano de su casa, un pasillo de tiro. Me tocó ver disparar una metralleta antiaérea, era Texas. Abundan casos así. Otro factor son los medios de comunicación que con fines de entretenimiento lucran con el morbo de asesinatos, normalizan el escenario. Quizá el factor que más explique por qué tantos en EU es el efecto llamado copycat, copia, un evento es fuente de inspiración para otro. El esquema es el mismo, matan indiscriminadamente y después se suicidan, sin ningún objetivo o causa que no sea la perturbación mental. No es raro escuchar en la práctica clínica psiquiátrica que alguien tiene ideas o alucinaciones asociadas a matar o matarse, situación que es un motivo de internamiento, acá no siempre se puede, es limitado o caro un internamiento psiquiátrico, es un gran dilema. No se puede decir que en México no hay acceso a armas de alto poder, no hay casa de criminal sin armas, sin embargo, es muy raro que sucedan masacres de ese tipo. Algo malo está sucediendo en la mentalidad americana, mueren muchos de sobredosis, gente en condición de calle, saqueos, masacres sicóticas. El guardián del mundo da señales de deterioro, la decadencia del imperio.

*El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.