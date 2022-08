Mensaje a tiempo para todos los culopicosos

-o-o-oIgual como todos los miércoles, hoy es Día del Correo. Por favor, envía tu nombre y la población o ciudad desde donde escribiste.

Rigoberto Osuna, de Atlanta, pregunta…: “¿Podría informar la realidad de cómo Jackie Róbinson no fue el primer jugador negro en Grandes Ligas, según Ud. mismo ha afirmado?”.

Amigo Rigo…: El primer negro en el beisbol profesional de los blancos, en cualquier categoría, fue Bud Fowler, quien a los 14 años, en 1872, a mano limpia, porque no existían los guantes, jugaba ya todas posiciones, incluso la de lanzador. Después, los hermanos, Moses (Fleetwood) y Weldy Walker, jugaron hasta 1884, con los Toledo Blue Stockings, Américan Association, que era Liga Grande. Ese fue el año cuando Adrián (Cap) Anson impuso la discriminación, que perduró hasta Jackie-Dodgers, en 1947.

José L. Guevara, de Caracas, dice...: “Quería preguntarte, quiénes hacen el calendario de juegos de Major League Baseball”.

Amigo Pepe...: Tiempo pasado. “Querías”. O sea, ya no quieres.

De todas maneras, informo a los demás lectores que en la oficina del comisionado hay especialistas que preparan el proyecto de calendario, a ser aprobado por cada equipo. Ronald Pájaro, de Caracas, pregunta por: “¿Los números de John Olerud, con cuáles equipos jugó, y votará usted por Francisco Rodríguez?”.

Amigo Ron…: Olerud, ahora de 54 años, permaneció 17 temporadas con Blue Jays, Mets, Marineros, Yankees y Medias Rojas. Bateó para 295, 255 jonrones y mil 230 impulsadas… No votaré por Rodríguez.

Luis Capote, de Catia La Mar, pregunta...: “¿Cuáles son los números de Roger Maris y por qué no está en el Hall de la Fama?”.

Amigo Lucho…: Promedio 260, jonrones 275, impulsadas 850 en 12 años. Porque no merece HOF.

