Desde la pregunta estamos mal “¿Me pueden llevar las redes?” si usted como empresario hace esta pregunta, entonces todavía no pasa la curva de aprendizaje. Le explico.

Desde que aparecieron en nuestros negocios el tema de las redes sociales, hemos estado dando palazos de ciego, existe la falsa creencia de que participar en Facebook, Instagram, Twitter o cualquier otro medio, esto nos generará ventas y esta afirmación tiene sus “asegunes”.

Tenemos que entender en dónde estamos parados, en que etapa está nuestra marca ¿estamos empezando? ¿qué tanto nos conocen? (asumiendo que tenemos determinado nuestro buyer persona). Si por ejemplo, su marca (empresa o negocio), va empezando y usted pone toda su atención en las historias de Instagram para vender mas, créame que no va a funcionar. Primero porque las ventas en frío generalmente son una muy mala idea, es decir, no nos conocen y ya estamos dando “givaways” y encima, las historias se desaparecen en 24 horas, así no se puede. En este punto usted debe de enfocarse en el “show up” darse a conocer, poner su imagen y naming en orden y hacer publicidad en Ads de Facebook (por ejemplo) para que lo conozcan, solo estoy dando un ejemplo, lo que en realidad estamos haciendo es sentar las bases para entrar en una estrategia inbound.

Ahora bien, si su marca ya es reconocida, está posicionada y está participando en redes sociales, con muy bonitos post (publicaciones), genera contenido pero simplemente no le queda claro el retorno de inversión, o no identifica el beneficio de invertir “en redes”, entonces usted debe de enfocar sus esfuerzos en integrar todas sus acciones de marketing para profesionalizar el área. Usted ya es candidato para pasar de nivel hacia la estrategia inbound.

La pregunta que usted debe de estar haciendo en este momento es: ¿cómo puedo generar clientes nuevos a través de la comunicación digital? y ahí es dónde empieza la captación de leads (clientes prospectos).

Primero tiene que tener las herramientas en orden: sitio web optimizado, información sobre palabras clave (keywords) y ¿sabe que? usted debe de tener claro cuánto mas quiere vender ¿cuántos clientes nuevos necesita? “muchos” no es la respuesta, debe de hacer un análisis de su capacidad de producción, de sus recursos humanos, de su capacidad de respuesta para que no se le haga bolas el engrudo.

En una ocasión le pregunté a uno de mis clientes “que vas a hacer si te llegan 2,000 leads”, se quedó pensando un rato -no, no tengo capacidad para atenderlos- entonces tenemos que estar muy claros con los resultados esperados y determinar objetivos posibles.

Inbound marketing es una metodología que integra procesos y procedimientos que se basan en atraer a los clientes a través de tácticas no intrusivas, entablar una relación con ellos y lograr una conversión (ventas), para después alargar el ciclo de vida (LTV) de un cliente con un servicio post-venta. En otras palabras, es el all inclusive del marketing digital y créame, no hay de otra.

Si usted sigue pensando en las redes sociales como el punto medular de una estrategia de marketing digital, todavía le esperan decepciones, tiempo y dinero a la basura, debe de integrar todas sus acciones de marketing y utilizar tecnología para ello.

* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.