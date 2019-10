Mattel lanza mini muñecos de BTS

Desde hace algunos meses, Mattel nos sorprendió con la noticia de que se había asociado con BTS (el grupo de kpop surcoreano), para lanzar su propia línea de muñecos los cuales fueron un gran éxito, pero desde ese entonces no habían mencionado que sacarían más mercancía, al menos hasta ahora que se dio a conocer que en pocos días estarían a la venta los mini muñecos de BTS.

Y no esperábamos menos de la publicidad para estos nuevos artículos, ya que la noticia se anunció mediante un video clip que se publicó en la cuenta oficial del grupo en donde podemos ver a los mini muñecos bailando una de las canciones más populares del grupo

llamada “IDOL”, video que llegó a millones de reproducciones en cuestión de días y que robó el corazón de cientos de army (Así conocidas las fans del grupo).

Y cómo no serlo si los muñecos son una versión chibi (miniatura) de los integrantes de la agrupación, pero no sólo son pequeños sino que son súper adorables, son unos muñecos que al mirarlos automáticamente sonríes y quisieras tener a un lado de tu escritorio, y me refiero a tu escritorio porque estas piezas no son articuladas ni flexibles, son más para decoración y miden aproximadamente 3 pulgadas así que son perfectos para adornar o para ponerlos en una vitrina de colección.

Desafortunadamente aún no están disponibles, pero ya se encuentran bajo pedido, y cientos de personas ya están pre ordenando sus mini muñecos para que cuando estén disponibles sean los primeros en tenerlos.

El costo de los muñecos es de 9.99 dólares, que serán 190 pesos, un precio que está al alcance de muchos y que hasta hoy nadie se ha quejado, pero nuevamente si sumamos los 7 integrantes para que tengas la colección completa son 1330 pesos, pero teniendo en cuenta que los anteriores muñecos duplican el precio, todos están de acuerdo que 9.99 dólares está bien.

También en el mismo videoclip, al final, dejaron un mensaje en el cual nos compartían el lugar de venta física oficial de los artículos de BTS, llamada “Welcome To Mi Casa”, o en español, “Bienvenido a Mi Casa”, lugar en donde justamente están todos los mini muñecos pero en una versión de casi 2 metros de altura, en la que todos los integrantes de BTS se tomaron fotos con sus respectivos muñecos.

Además en la tienda compartían mas mercancía, como ropa, accesorios, case para celular y muchísimas cosas más, inspiradas en sus canciones como “DNA”, “Mic Drop” y “BoyWithLove”, artículos que actualmente solo están disponibles en la tienda, pero que esperamos que muy pronto estén en línea para que así los fans extranjeros los tengan a su alcance, ya que la tienda esta situada en Corea del Sur.

Pero no nos pongamos tristes, actualmente están por abrir 20 tiendas oficiales en México de BT21 (Personajes que crearon los miembros de BTS), así que muy pronto estarán cerca de nosotros las tiendas y seguramente esos artículos llegarán aquí, así que ahora cuéntame tú ¿Comprarías los mini muñecos de BTS?

*Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática.