Matices del poder

Por fin se dio cuenta el presidente, Andrés Manuel López Obrador que hay mucha gente que lo critica, se burla y hasta lo desprecia enormemente. Se ha dado cuenta que muchos de sus actos han llevado a ciudadanos a gritarle en su cara la atención a ciertas personas y la desatención de muchas otras durante su gira reciente.

Es difícil tener la aceptación de toda una nación, las diferentes formas de pensar, de actuar se mezclan con tradiciones y costumbres, muchas de ellas desconocidas por el mandatario federal.

Un hombre que luchó por 18 años para llegar a la Presidencia de México, criticando los actuares de sus antecesores con marchas, tomas de calles y decenas de calificativos para denostar su trabajo. Ahora está viviendo en carne propia los acontecimientos en su contra, dice que está acostumbrado, pero no deja de criticar y calificar a quien no está de acuerdo con él, incluso sus propios colaboradores.

Le renunció la titular del Consejo Nacional para Erradicar y Prevenir la Discriminación, Conapred, Mónica Maccise Duayhe, tras las declaraciones de López Obrador a esta institución de la cual desconocía su existencia. Dijo que estas acciones las podría realizar la Secretaría de Gobernación, e incluso, este viernes en Morelos dijo que si al Ejecutivo le corresponde nombrar al titular del Conapred, propondrá a una mujer indígena.

Reconozco mi ignorancia, como el presidente López Obrador, de lo realizado por la Conapred en Baja California y en general en el país. Pero investigando sobre sus antecedentes pude encontrar que el Conapred surge a iniciativa del presidente Vicento Fox al enviar al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en noviembre de 2001 y no es aprobada hasta el 29 de abril de 2003.

En junio 11 de 2003 es publicada en el Diario Oficial de la Federación, con lo que se crea el Conapred. Ese mismo día es nombrado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis como presidente de este organismo. Ahora el Conapred no tiene presidente, pero, tampoco tiene futuro, como muchas otras dependencias creadas para apaciguar gritos de desatención.

También dijo que se crearon institutos y consejos en exceso y como el senador, Ricardo Monreal había propuesto desaparecer tres instituciones y fusionarlas, López Obrador, ahora, está de acuerdo.

Sobre los comentarios, memes, videos y caricaturas sobre la edad de López Obrador, en esta semana, por fin, habló de ello: “A mí me van a seguir cuestionando por cómo hablo, a seguir padeciendo de expresiones racistas (¿?), van a seguir diciendo que no estoy cuerdo, que estoy loco; van a seguir diciendo que soy un viejo chocho, que ya estoy chocheando; pero nunca van a poder decir que soy corrupto”. Tal vez él no, pero tiene que voltear a su alrededor.

Finalmente le dejo esta pregunta ¿quién o quienes tienen que pagar el predial de los aeropuertos concesionados en México, el gobierno Federal propietario del predio o el usufructuario? Esto con motivo del cierre del aeropuerto de Tijuana por el Grupo Aeroportuario del Pacífico tras las revisiones y clausuras por el propio Ayuntamiento de Tijuana y el Coepris del gobierno de Jaime Bonilla. Hasta la próxima semana.

