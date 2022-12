Más protestas por lo de mi biblioteca

-o-o-o-oHoy y mañana, como de costumbre, son Días del Correo. Por favor, envía tu nombre y sitio desde donde escribes.

Ricardo M. Bermúdez, de Caracas, pregunta: “¡¿Cómo es posible que haya donado su biblioteca al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano y no al de Venezuela, ya que éste es su país y fue elevado al Salón de aquí?! Ud. ama a México y odia a Venezuela”.

Amigo Chardo: Varias veces he explicado que doné mi biblioteca al Salón de la Fama de Venezuela. Incluso, de allá vinieron a ver el material. Pero me dijeron que no tienen el espacio necesario.

Esa biblioteca pesó mil 550 kilos, más de tonelada y media. Incluso, aquí tengo 500 kilos más de libros y otros textos, que recibirán en Monterrey tan pronto como cuando yo muera.

En México edificaron un local, especialmente para ese material, que es manejado por bibliotecarias y bibliotecarios profesionales.

Todo lo que yo pueda donarle a México es nada ante lo mucho que he recibido y sigo recibiendo de los mexicanos, especialmente en cuanto a amistad y acerca de mi profesión.

Y sí, amo a México, amo a Venezuela y amo a toda la humanidad.

El umpire profesional Juan Loaiza, de Caracas, opina: “Hace poco te envié un correo donde emulaba tu estilo, al escribir un niño una carta de a su padre, en la cual expresaba su preocupación, como jugador del beisbol, por teñirse el cabello de rubio, rojo o azul, dejarse horrible barba, e ingerir todo tipo de sustancias nocivas, porque cree que sólo así sería mejor pelotero. Ahora, otro virus maligno, el del ‘perreo’. Hermano, ésto no va a acabar con el beisbol, pero sí deteriora su imagen”.

Ennio Minarini, de Montreal, pregunta: “¿Por qué Willians Astudillo no se estableció en Grandes Ligas y se fue a Japón?, me pregunta un amigo, y no tengo respuesta”.

Amigo Neno: Willians estuvo cuatro años con los Twins y uno con los Marlins, sin consolidarse en las Mayores. Quedó libre y fue afortunado, al conseguir el contrato japonés.

Juan L. Bonilla, de Ensenada, pregunta: “Deseo leer una biografía de Pete Rose. ¿Cuál me recomienda?”.

Amigo y tocayo: Ya he leído 12 biografías de Pete. Escoge entre “Charle Hustle”, de Mike Towee; “Hustle”, por Michael Sokolove; o “Pete Rose: My Story”, por Pete Rose y Roger Kahn. Ésta última es la más costosa, pero también la mejor.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- Puedes leer el archivo de “Juan Vené en la Pelota” en internet, entrando por “el deporte vuelve a unirnos.