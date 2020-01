Más de lo mismo en la 4T

Me gusta desearles a nuestros gobernantes lo mejor porque estoy convencido que si le va bien a ellos nos debería ir muy bien a los ciudadanos. Lástima que sea como un llamado a misa: se cumple poco o casi nadie llega.

Más de un año y medio después de haber promovido votar por Andrés Manuel López Obrador y ser testigo de la asunción del partido del Presidente en el gobierno estatal y municipal, puedo decir, en esta lógica, que el cambio prometido va de muy lento a decepcionante.

Mucho ruido, mucho mañanera, mucho marketing, pero muy poca sustancia, muy escaso contenido.

Sé que somos un pueblo apático que no le interesa en general quien nos dirige, pero todos nos vemos afectados por las decisiones que se toman en cada ámbito de gobierno.

Leía con atención, por ejemplo, el presupuesto asignado para el 2020 en los Ayuntamientos en Baja California y no pude más que sentir una profunda molestia.

¿Cómo se pretende modificar los resultados que se obtienen para la ciudad si las partidas presupuestales y las dependencias que las ejercen son prácticamente las mismas que en las anteriores administraciones? Tres pesos menos allá y cuatro pesos más acá, ni hacen la diferencia, ni lideran una supuesta transformación. Es más de lo mismo.

Quizás sea la inercia de gobierno o que hay demasiado tránsfuga en los actores de un gobierno del “prian” y otro de Morena, pero no veo por donde se pueda modificar -para bien- los niveles de bienestar que deberíamos obtener quienes habitamos en México.

Si, estoy de acuerdo que hay que limpiar el Gobierno de la corrupción -la inmensa corrupción- en la que está inmerso, pero eso es solo barrer la casa, no es hacerla mas bonita, mas habitable, mas confortable.

Por ejemplo en Tijuana, los $8 mil millones de pesos aprobados en el presupuesto anual se van a tirar a la basura en pagar burocracia y oficinas que ya no tienen razón de ser y son, peor aún, el resultado de la envidia que se tuvo entre los tres niveles de gobierno. ¿Cómo para qué necesitamos 3 oficinas de desarrollo social, de mujeres, de jóvenes, de deporte o de salud? Que alguien me explique por qué seguimos pagando recibos de impuestos y derechos en las dependencias gubernamentales y no en internet, en cajeros automáticos o en tiendas de conveniencia.

Con el fiasco de calles y movilidad en Tijuana ¿porque no la mitad del presupuesto anual se está ejerciendo para bacheo, semaforización, señalamiento, construcción de banquetas y calles, puentes, servicios públicos?

No es posible esperar mejores resultados si vamos a seguir haciendo lo mismo. Literal, lo mismo.

Seguimos poniendo a liderar dependencias a quien nada sabe de políticas públicas o mínimo es un técnico en el área.

¿Porque deberíamos esperar que los medios de comunicación no estén al servicio del gobernante en turno si el dinero asignado todavía es de decenas de millones de pesos?

Es desesperante no encontrar una buena idea en proceso de hacerse realidad. Vemos puro maquillaje en un rostro desfigurado. Pura ropita nueva en un cuerpo con llagas de suciedad.

¿En verdad nos merecemos sólo eso? ¿Un simple cambio de color en la papelería gubernamental y los uniformes? ¿No hay más sustancia que discutir? ¿Seguiremos burlándonos de nuestros gobernantes vía memes porque no existen otras cosas para hablar de ellos, de sus resultados?

La consigna parece un “quítate tú para ponerme yo”. Disfrutaría percatarme de que estoy en el error. Realmente lo espero.