Mariano Rivera, el pastor evangélico

Arcadio Rebolledo, de Obregón, pregunta…: “¿Cómo se anota el triple play, por ejemplo, si el shortstop hace los tres outs?”.

Amigo Callo…: 666.

Orlando Vásquez de Maracaibo, pregunta…: “¿Cierto que Mariano, Rivera es, o fue, pastor evangélico, y a qué se dedica él ahora?”.

Amigo Orlo…: Sí, durante su carrera de bigleaguer, estudió para el apostolado y ya atendía a muchos necesitados. Ahora dedica la mayor parte del tiempo a pastorear y graba anuncios comerciales para la televisión Manuel García S. de Culiacán, pregunta…: “¿Pueden echarlo de la Major League Baseball Writers Association, por no votar por Omar Vizquel para el Hall de Fama? Sería una injusticia enorme”.

Amigo Manolo…: No. No te preocupes. Eso ha sido ignorancia de culopicosos, quienes sufren por su herida negra y trasera. La MLBWA, al contrario, trabaja en pro de la libertad de opinión. Solo se expulsa a los miembros, si piden autógrafos de peloteros en los estadios. Carlos Labrador G. de Puerto La Cruz, pregunta…: “¿Qué ocurrirá si Carlos Correa llega a la inauguración de la temporada y nadie lo ha contratado?”.Amigo Chalo...: Se quedaría sin jugar. Pero no ocurrirá.

Rafael J. Malpica H. de Madrid, pregunta…: “Me dijeron que Joe DiMaggio no quería ser pelotero profesional, ¿cierto?”.

Amigo Rafa…: Joe abandonó el beisbol, a los 14 años porque le fastidiaba. Volvió a jugarlo a los 18, por insistencia de su hermano, Vince, quien sí era entusiasta y pertenecía a un equipo profesional clase D de Tucsón. Joe jugaba entonces en tercera base y como shortstop. Decía…: “Papá quiere que sea pescador, mamá espera me dedique a estudiar economía, y yo lo que deseo es divertirme”.

Eiler J. Pérez, de Carora, opina...: “Scott Rolen no tiene méritos para el Hall de la Fama. No fué el mejor de su era en su posición, fue notable, disciplinado, pero nunca fuera de serie. Curt Schilling ha sido de los lanzadores derechos más dominantes de MLB. Que no lo eleven, sería una injusticia. Andy Petitte no posee los números, y sí admitió el uso de sustancias prohibidas. No fue mejor que Schilling”.

