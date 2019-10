Marcha Orgullo Cimarrón ¿qué lograron?

Impresionante la participación de estudiantes, maestros, trabajadores y egresados de la Universidad Autónoma de Baja California de todo el Estado en la magna manifestación “Orgullo Cimarrón”, en la cual se exigía al gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid la liquidación de los casi mil 600 millones de pesos que el gobierno estatal les adeuda.

En mi opinión, muy personal, esta manifestación ha sido tardía, ya que pudieron haberla realizado cuando la deuda del gobierno era menor. Pero, y como sucede siempre, esperando se cumplirán las promesas de pago a través de las negociaciones que estaban realizando en la capital del país, fueron dejando que creciera sin una manifestación.

A lo más que habían llegado a poner unas enormes mantas con las cifras de la deuda estatal, que mes a mes iba creciendo. El rector, Daniel Octavio Valdez Delgadillo, había prohibido a un grupo de estudiantes universitarios que pretendían, hace meses, realizar una megamarcha de protesta. Hace poco más de una semana, el propio Valdez Delgadillo instó a toda la comunidad universitaria, incluyendo a los padres de familia a participar en esta marcha que se realizó el pasado 10 de octubre.

Hay que resaltar la civilidad que demostraron los manifestantes por calles y avenidas, envidia les ha dado a los de la Ciudad de México, primero por la convocatoria que juntó a 35 mil personas aproximadamente; segundo, no hubo disturbios, pintas, destrozos en negocios y ventanales como en la pasadas manifestaciones en la capital del país. Los felicito por este orden que demuestra que en Baja California no somos los salvajes que a veces nos califican en el centro de México.

El Centro Cívico lleno, descalificaciones para Kiko Vega de todo tipo, hasta una piñata de Mikey Mouse con su foto y una leyenda de “puto”, fotomontajes de Kiko vega con cuerpo de rata, en volantes, cartulinas, mantas impresas, de todo, el disgusto manifiesto.

El rector Valdez Delgadillo estaba feliz por la respuesta, que, incluso, tuvieron participación alumnos y maestros de la zona costa.

En el templete, al tomar la palabra, la máxima autoridad de la UABC les informó que un día anterior habían interpuesto dos denuncias penales contra el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, una ante la Fiscalía General de la República y otra ante la procuraduría estatal por el desvío de casi mil millones de pesos que estaban asignados a la universidad estatal.

También se presentó ante el pleno del Congreso de Baja California para entregar un escrito en el que solicitaba a los diputados, incluyendo a los panistas, se finque juicio político en contra de Francisco Kiko Vega de Lamadrid, demanda que recibió el propio presidente del Congreso, Catalino Zavala Márquez.

En esta concentración universitaria se calló a los estudiantes, no hubo oradores juveniles que expusieran sus puntos de vista sobre la deuda u otras inquietudes que les tienen preocupados. Unos hablan de transparencia en los manejos de los dineros de la universidad, entre otros temas. Los estudiantes no tuvieron voz, solo el rector a quien el gobierno de Kiko Vega lo acusó de que las acciones que tomó tienen sesgos “visiblemente político-partidistas e intereses ocultos que no deben distraer lo principal: Acelerar el apoyo federal a Baja California para cumplir puntualmente a la UABC”, pues puntualmente no se le ha cumplido, pero dice el rector que no es político el movimiento.

* El autor es periodista independiente.