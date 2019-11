Manny Ramírez suplica perdón en busca de votos

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Juzga a las personas por sus preguntas, no por sus respuestas”… Voltaire.

** Los Tomateros no creen en malas rachas, ya echaron mano a valiosos auxilios, encabezados por el lanzador zurdo de los Medias Blancas, Manny Bañuelos. Los culichis están mal, pero van muy bien...** El shortstop venezolano, de Barquisimeto, Andrés Giménez, de 21 años, fue llevado al róster de los 40 por los Mets, después de verlo durante 18 juegos en la Arizona Fall League. Por aquellos campos desérticos de actividad para evaluación, el joven batea para 371, 26 hits en 70 turnos, siete jonrones, 15 impulsadas y cuatro robos en cuatro intentos. Este año jugó en Binghamton, doble A, su máximo nivel en cuatro años por las menores. A la pregunta de si este bateador zurdo se quedará con el equipo grande para la temporada 2020, respondió el mánager, Carlos Beltrán…: “Eso lo va a decidir él mismo en los entrenamientos. Ya tiene su puesto, solo debe defenderlo y abrirse paso para ser regular. Posee las habilidades necesarias. Solo le falta un poco de experiencia”…

“Los muchachos que firman para el beisbol profesional, deben demostrar que el scout que lo firmó no estaba equivocado”… Peter Greenberg, agente de peloteros.-

** Entre las pocas cosas que se fabrican para zurdos están los guantes para jugar beisbol. ¡¿Cómo es posible que ni siquiera braguetas o portañuelas haya para zurdos?!… ** Tengo la impresión de que este año, después de Derek Jeter habrá pocos elegidos para el Hall de la Fama… ¡Digo yo, ¿no?!... ** Por cierto, Manny Ramírez está en intensa campaña, en busca de votos que lo lleven al Hall de la Fama. El miércoles lo presentarán en el Sports Museum de Boston. Manny le dispara a todo el mundo “I love you”, y se dice arrepentido de tanto malandraje durante su carrera. Como la agresión a puñetazos contra el secretario de viajes de los Medias Rojas, Jack McCormick, cuando el equipo estaba en Houston, en 2008, porque pedía muchos boletos para los juegos y no podían dárselos. Igualmente, se dice muy sentido porque tres veces fue descubierto en consumo de drogas. “Solo fueron errores” dice en su campaña, “errores que cometemos todos. Creo sería interesante hablarle a los jóvenes de lo que no se debe hacer”. Manny dejó historias negativas donde quiera que jugó, Cleveland, Boston, Los Ángeles, Chicago (Medias Blancas) y Tampa. Yo no voto por Manny Ramírez, ni que me lo pida llorando y de rodillas. Es cierto que soy imperfecto también, pero no tanto…

“Cuando yo estaba en el róster de los Yankees, era un pelotero eclipse, porque veía poca veces”… Luis Sojo.-

