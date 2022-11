Manifestación

Tras la propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de reformar la Ley Electoral, en al menos 50 ciudades de todo el País salieron a manifestarse señalando estar en contra de la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE).

En Baja California no fue la excepción y al menos en Mexicali, Tijuana y Ensenada miles de personas salieron a manifestarse en contra de la decisión de realizar dichos cambios con la leyenda “El INE no se toca” o “Al INE no lo dañarán”.

En Mexicali se pudieron ver diferentes personalidades como al ex alcalde, Víctor Hermosillo, al empresario Francisco Fiorentini,

al artista Carlos Coronado, por mencionar algunos. En Tijuana, entre otros personajes, fueron vistos el ex presidente municipal, Juan Manuel Gastélum Buenrostro y los ex gobernadores Alejandro González Alcocer y José Guadalupe Osuna Millán.

En Ensenada, aunque muchos pensaron que la mayoría de los militantes del PAN estarían en la marcha en defensa del INE , la realidad es que no fueron tantos los que asistieron.

En la caravana de carros se pudo ver a la regidora del 24 Ayuntamiento de Ensenada, Brenda Valenzuela Tortoledo, mientras que entre los manifestantes que marchaban estuvieron el ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ensenada (Canaco), Rafael Chávez Montaño, al frente del contingente. También se pudo ver al ex presidente Municipal panista, Jesús del Palacio Lafontaine y el ex regidor priísta, César García Urías.

Algo que llamó la atención es que generalmente en las marchas hay una unidad de la Policía resguardando a los manifestantes y en esta ocasión llegó casi cuando terminaba la marcha.

Habrá que ver qué ocurre en los próximos días y si luego de ver la movilización el Presidente de la República realiza alguna modificación a la Reforma a la Ley electoral que viene planteando.

CLASES

Tras varios días de suspensión de clases en la educación básica en los planteles en los que labora personal de la Sección 37 del SNTE, hoy vuelven a las aulas luego de llegar a un acuerdo con las autoridades estatales. Luego de que los maestros anunciaran hace una semana que realizarían un paro de labores, la gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda daba a conocer en su informe que los adeudos con los maestros jubilados se saldarían por lo que se pagaron más de 500 millones de pesos a más de 800 maestros que tenían pendiente su jubilación del 2021. A pesar del anuncio Ampelio Iñiguez, dirigente de la sección 37 del SNTE señaló que se mantendría el paro ya que no se cumplían todas las demandas que solicitaban; aunque tras lo dicho, la propia gobernadora detalló que el punto que tocaban principalmente era el de las jubilaciones pendientes, pero que seguirían el diálogo para resolver la situación.

Luego de una semana, entre los acuerdos, es que durante los meses de diciembre y enero, se cumplirán con los pagos que dependan del gobierno estatal, por lo que los maestros fueron avisados ayer mediante un comunicado que regresaban a la aulas.

Sin duda los más beneficiados son los estudiantes que luego de la pandemia, se han visto muy afectados en el aprendizaje, como para además verse afectados por paros de maestros.