Manfred y el invento del balk intencional

La pregunta de la semana…: Ya estamos cerca de la postemporada. ¿Cuáles son los dos únicos lanzadores que suman 11 victorias en Series Mundiales sin derrota alguna? La Respuesta…: Herb Pennock, cinco juegos ganados, uno con los Atléticos, cuatro con los Yankees; y Lefty Gómez, seis, todos con los Yankees. Las cosas de Manfred.- No se si reírme del comisionado, Rob (Cabeza de Chorlito) Manfred, o compadecerlo, o declararlo enfermizo abusador. Con sus locuras, ha provocado el invento del balk intencional. Lo cometió Collin McHugh, de los Rays, cuando les ganaban a los Medias Rojas 11-9, en el décimo inning, que lógicamente comenzaba con el corredor automático en segunda. Temeroso de que ese corredor le robara las señas al cátcher, McHugh hizo windup y tiró a tercera, donde no había corredor, por lo que fue balk. Bueno sí, ganaron los Rays, 11-10… El día perfecto de Koufax.- Hace hoy 56 años que el lanzador de los Cachorros, Bob Hendley, estuvo casi imbateable. Lo malo para él fue que, por los Dodgers, lanzaba Sandy Koufax, quien fue perfecto. Los Dodgers batearon un solo hit, los Cachorros ninguno. Ganaron los Dodgers 1-0, en (asómbrese, comisionado Manfred) 1:43 horas. Koufax dejó a 14 strikeouts, incluso sus últimos seis bateadores. Y dijo después del juego…: "Es una lástima que Hendley haya perdido su juego. Pero estoy feliz porque anotamos esa carrera, ya que si no, habríamos pasado toda la noche jugando". En 151 años de Grandes Ligas, se han tirado solamente 23 juegos perfectos, el primero por Lee Richmnd, en 1880, el último por Félix Hernández, 2012. El único otro latinoamericano con juego perfecto ha sido Dennis Martínez, en 1991. -o-o-o-o- "Señor juez…: "No necesito abogado defensor, porque pienso decir solo la verdad"... Un acusado anónimo.- -o-o-oCalamitosísimos.- Francisco Lindor y Javier Báez han sido lo más calamitoso para los Mets, no en esta temporada, sino en toda la vida del equipo, desde 1962. Báez se queja de que jugaba con un arete, o zarcillo, que cuesta 200 mil dólares, se le cayó en el infield y no aparece. Dos preguntas…: ¿Para qué y por qué jugar con un zarcillo?... ¿Habrá un zarcillo que cueste 200 mil dólares o será una mentira del payasón?... -o-o-o- "Los escritores no escriben acerca de lo que han vivido, sino sobre lo que desean haber vivido"… Joseph McKadew.