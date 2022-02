Mamá y gobernadora

Quien seguramente quiere imprimir su sello muy particular en su gobierno es Marina del Pilar Ávila Olmeda, la primera mujer gobernadora en Baja California. El año pasado, posteriormente a que resultó ganadora, anunció que estaba embarazada, pero aún así eso no la detuvo. Marina no paró durante todo el embarazo e incluso tuvo actividades públicas un día antes de dar a luz. Eso sí, como es normal en estas condiciones, se le notaba al final ya algo incómoda y que se cansaba, pero siempre andaba cumpliendo con su agenda con una sonrisa.

El pequeño Diego nació el 14 de enero en Brawley, California, dicen que ella decidió tenerlo ahí pues ahí la atendieron en su primer parto. Prácticamente a los días de que llegó el bebé la Gobernadora ya andaba en acción, atendiendo los problemas de la entidad.

Incluso, el 24 de enero ya estaba encabezando una reunión de seguridad donde se nombró una Fiscalía especial para la investigación de los homicidios de dos periodistas en BC, Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado.

Como parte de su rol de mamá y apoyar a otras mamás, en Mexicali, en el Centro de Gobierno abrió un lugar especial para la lactancia materna. Hace unos días, en sus redes sociales subió unas fotografías en su oficina en Centro Cívico, en una reunión en la que llevó al bebé Diego y donde estaba cuidándolo e incluso dándole de comer.

Pues tal parece que como todos los bebés, el pequeño necesita a su mamá, aunque su mamá no para. Así que el lunes por la tarde, Marina se llevó al pequeño Diego a unas actividades que tenía del lado de California, una de ellas incluso con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

Sin duda, el traer a su hijo al trabajo es demostrar que se puede ser madre y gobernar un estado como Baja California a la vez.

DARÁN AVANCES

Durante su conferencia mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por Grupo Healy sobre los avances en las investigaciones de los homicidios de los periodistas

Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado.

Y es que, aunque en el caso de ella ya hay tres detenidos, no se han dado a conocer detalles del móvil y la autoría intelectual, mientras que en el caso del fotoperiodista aún no hay arrestados. Pues López Obrador respondió que precisamente en su visita a Tijuana dará a conocer avances y detalles de ambos casos.

Desde esta ciudad, mañana dará su conferencia mañanera, donde sin duda el tema local será la resolución de estos casos que impactaron al gremio periodístico nacional.

El Presidente llegará a la ciudad hoy, dicen que poco después de las 18:00 horas.

En Tijuana arrancará una gira de trabajo por las Aduanas de los estados de la Frontera Norte del País.

Aquí también encabezará los trabajos de obras para el segundo paso vehicular del aeropuerto a Playas. Dicen que en el acto de las obras no pueden convocar medios pues hay veda electoral por el tema de la Revocación del Mandato.

El presidente se va mañana jueves rumbo a Nogales.