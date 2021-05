De nueva cuenta los atletas de Baja California demostraron su gran nivel, esta vez fue en el Macro Regional Conade que se llevó a cabo en Aguascalientes y aunque ahora se enfrentaron a más estados por los cambios en las zonas de los regionales, la Baja quedó en segundo lugar solo detrás de Sonora clasificando al Nacional a un total de 31 atletas, pudiendo clasificar a más, luego de que se comparen las marcas realizadas en los otros Macro Regionales.

El evento se realizó el pasado fin de semana y dentro de los atletas más destacados de la Baja; Itzia Karen Mejía ganó los 100 y 200 metros de la categoría Sub18 con marcas de 11.94 y 24.43 y aparte se llevó el primer lugar como parte del relevo 4x100 con sus compañeras Dana Ponce, Delfis Lopez y Evelin Sotelo con registro de 48.31. Itzia que entrena con Mike Hernández en el Crea de Tijuana, es segura candidata a la medalla de oro en la Nacional Conade programado para fines de junio.

Otros atletas que repitieron triunfo fueron: Axel Márquez ganando los 200 mts y los 110 mts vallas en la Sub 20, Rubí Navarro en saltos de Longitud y Triple de la Sub 23, y Guillermo López en el impulso de Bala y el lanzamiento de Disco de la Sub 18. Checando las actuaciones de algunos atletas tijuanenses en la pista; Paulina Maytorena hizo buenos los pronósticos al ganar los 400 mts Sub 23, además fue tercera como parte del Relevo Mixto 4x400, Miriam Loza ganó los 800 mts y fue tercera en los 1,500 mts Sub 20 , Adán Velázquez triunfó en los 10 mil mts y fue tercero en los 5 mil, Diana Magaña fue segunda en 800 mts y tercera en el relevo mixto 4x400, Fernanda Medina obtuvo dos terceros lugares en los mil 500 mts y los 5 mil mts, pero hubo más buenas actuaciones que sería largo mencionar. Cambiando de tema, con emocionantes carreras en las categorías elite varonil y femenil, el domingo pasado finalizó la cuarta y última etapa del evento atlético presencial “3K Para estar bien”, que se llevó a cabo en el estacionamiento del Estadio Caliente. En el evento que contó con protocolo de sanidad, se programaron carreras de 3 kilómetros con límite de corredores separados por categorías y en horarios diferentes, con la idea de evitar aglomeraciones. El domingo les tocó a las diversas categorías desde los 18 a 39 años tanto en varonil como en femenil, finalizando con las elites, donde Rolando Real de Mexicali con tiempo de 8.50 y Vianney Santaclara de Rosarito con 10.25, se llevaron el triunfo en forma contundente.

Algo notable fue la presencia de Raymundo “Rayo” Torres, el gran corredor veterano de 53 años compitió en la élite, contra atletas más jóvenes. “Rayo” estuvo parte de la carrera en la punta y finalmente llegó cuarto.

El evento de 4 días, el primero presencial en Tijuana después del inicio de la pandemia, contó con un numeroso staff, una buena logística y una gran organización para poder llevar a cabo la participación en forma segura de más de 1,200 participantes, y además de que gustó mucho, fue todo un éxito.