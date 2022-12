Machado abandonará al club de San Diego

o-o-o-oComo todos los miércoles, hoy es día del Correo. Por favor, si me escribes, envíame nombre completo y la población o ciudad desde donde me escribes. Gracias.

Egidio Vásquez, de Valera, pregunta: “¿Algún bigleaguer ha demandado a un umpire por considerar una sentencia inapropiada?”.

Amigo Yiyo: Eso es imposible. Las decisiones de los umpires sólo pueden apelarse a través del VAR, Video Assistant Referee.

Yalula Abinader, de Caracas, pregunta: “Recuerdo a mi abuelo comentar acerca del padre del famoso lanzador Daniel (Chino) Canónico. Decía que fue un histórico músico y compositor. ¿Es verdad?”.

Amiga Lula: Así es. Inolvidable. Nativo de Guarenas. Lo llamaban Benito Canónico, también profesor de arpa, cuatro, guitarra y otros instrumentos, más autor de obras como “El Totumo Guarenero”.

Manuel Moreno, de Camurí Grande, pregunta: “¿Los dobles juegos eran siempre a siete innings?”.

Amigo Manolo: No. Eso se impuso en Grandes Ligas, solamente por la emergencia de la pandemia. Se jugaba antes y se juega ahora, a mínimo de nueve Capítulos.

Deivi Cruz de Orlando, pregunta: “Si usted tuviera un equipo de Grandes Ligas y sus posibilidades económicas fueran muy buenas ¿cuánto le pagaría a Shohei Ohtani y por cuántas temporadas?”.

Amigo Dei: Eso no ocurriría jamás, porque, si me gano un equipo en una rifa, lo dono a la Cruz Roja. No quiero, ni puedo, ni me imagino ser propietario de equipo en ninguna categoría.

Robert Jameson, de Chula Vista, California, pregunta: ¿Cierto que el mejor pelotero de los Padres, Manny Machado, abandonará el equipo?”.

Amigo Robby: Antes de la campaña de 2019, los Padres y Manny firmaron para 10 temporadas por 300 millones de dólares, pero una cláusula indica que si él quiere, puede dar por terminada la negociación, después de 2023 y ser agente libre.

Cuando recibí tu pregunta, investigué el caso, y sí, Many y sus agentes, “MVP Sports Group”, están listos en busca de otro equipo con el cual jugar.

¿Motivos?... Manny es el líder de esa alineación, y consideran que, de acuerdo con las negociaciones de Fernando Tatis, 340 millones por 14 años, y de Xander Bogaerts, 280 millones para 11 temporadas, el miamiense merece más dinero y también más años de contrato.

