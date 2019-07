MVP: El jugador más valioso

Siempre he considerado a los colaboradores de una empresa como un equipo deportivo, de hecho cuando entramos a una empresa a dar consultoría integral de marketing, lo primero es el reconocimiento de la cancha ¿dónde estamos parados? analizamos todo, pero hoy quiero centrarme en los jugadores, sí, en los colaboradores.



Es común la queja del departamento de capital humano (antes recursos humanos), también conocido como “desarrollo humano” o “atracción de talento”, dejémoslo en RH ¿qué le parece?, la queja a la que me refiero es “estamos batallando por la falta de gente” “por la falta de compromiso” “¿qué les pasa a las nuevas generaciones?” “¿por qué se van?”, si le es familiar puede anotarme en comentarios las quejas que ud. tenga.



Después de escuchar las quejas invariablemente pregunto ¿cómo está su organigrama? y ahí empieza a “salir el peine” ¿cómo pretende usted resolver un problema de capital humano si su departamento no está a la altura? resulta que no tienen un área bien definida y aquí voy a hablar de mis dos departamentos favoritos: marketing y RH, veo un común denominador ahí: las empresas no le están dando la importancia que tienen a estas dos áreas y entonces aquí le contaré una historia.

¿Sabe usted por qué los equipos de las grandes ligas hacen “la” contratación? buscan un jugador ícono y “lo fichan” le apuestan, porque saben que les será rentable o por lo menos eso es lo mas probable. Analicemos.



Motivación: al incluir al equipo a un jugador que suba el nivel, los demás se pondrán las pilas, recuerdo una frase que dijo mi amiga Claudia en un café (era vino, jeje) “somos el promedio de las personas de las que nos rodeamos” y si, usted sube la calidad de jugadores y su nivel subirá.



Competencia: ¿solo él puede? los demás se esforzarán por sacar lo mejor de ellos y competirán por ser mejores, pero si no hay a quien seguir, pues quietecitos nos vemos mas bonitos.



Compromiso: ese jugador sabe la responsabilidad que tiene, por lo tanto va a dar el todo por el todo, sabe que no esta ahí por bonito, entre mas fama, mas expectativas “tiene que dar el ancho”.



Ahora bien, ¿tiene usted jugadores valiosos en RH y marketing? su respuesta va a ser NO, no porque no es importante “no a nivel gerencia (ni hablar de dirección), es tipo-jefe” entonces nadie la hace caso y el de RH se convierte en corre-ve-y-trae documentos y el de marketing en imprime-lonas. No señor, si usted quiere asegurar su capital humano, invierta en un buen colaborador, ponga un jugador de altura, de le responsabilidad, pero sobre todo respaldo, usted no va a lograr el “employee branding” con un nivel promedio.



Y si quiere asegurar su marca, su comunicación interna, externa y la percepción que se tiene de usted, tiene que contratar la Marketing MVP ¡ohhhh si! ¡showtime!, contrate experiencia que las herramientas van y vienen, observe bien ¿tiene puro soldado raso? ¿no le hará falta un General?. Búsqueme en mis redes sociales, escriba Marcela Mexia en Google y ahí me cuenta que encontró.



* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro

de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.