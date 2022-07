Luto en la pelota

En las redes, en una publicación de Marco Antonio Domínguez Niebla, se daba a conocer el deceso de Ray Pérez, suceso que enluta a la pelota de Baja California.

Ray, maestro de profesión, pertenece a la familia Pérez, que muy en alto han puesto el nombre de Ensenada y Baja California en eventos de béisbol y softbol.

Los Vics, equipo que militó en la Liga Municipal de Softbol Varonil y Femenil de Tijuana, contó con los servicios de Ray en sus filas, a donde llegó, invitado por su compadre Gilberto Figueroa, también profesional de la docencia, que por ahora anda muy metido en el voleibol.

Sus hermanos, Mario y Fernando, también jugaron en la Liga Municipal de Tijuana, ellos con los trabucos que siempre ha armado el doctor Héctor Delgadillo.

Y su sobrino, Fernando, anda macaneando a los pitchers de la Liga Mexicana de Béisbol, cubriendo la inicial para los Mariachis de Guadalajara, que batallaran para llegar a la postemporada, ya que se la han pasado coquetando con el sótano de la Zona Norte.

En algún tiempo, Fernando fue parte del roster de los Toros de Tijuana, campeones defensores de la LMB.

Mario Pérez representó a México en competencias internacionales de softbol y fue considerado como coach de la selección femenil “mexicana” que participó en los Juegos Olímpicos, aunque finalmente fue cortado y no viajó a Tokyo 2020.

El deceso de Ray fue en Baja California Sur, en su capital, La Paz, aunque no se tienen mayores detalles.

Que descanse en paz Ray y que la resignación llegue pronto al corazón de su familia

En otras cosas de la pelota, más agradables, Ensenada Rural y Rosarito se encaminan a la final del selectivo Zona Costa de béisbol de Primera Fuerza, el mal llamado estatal.

Los porteños, campeones defensores, le metieron dos juegos a los Azules de Tijuana Municipal, lo mismo que hizo el seleccionado de Rosarito con los Rojos de Ensenada Municipal.

La escuadra que conquiste los honores del selectivo será el representante de Baja California en el nacional de Primera Fuerza, programado para jugarse en Chihuahua, con Delicias como sede principal.

Los equipos de Ensenada disputarán la corona de la temporada 2022 de la Liga Norte de México, ya que estarán frente a frente los Marineros y Freseros de San Quintín, que sigue siendo parte del municipio más grande del mundo.

En la primera jornada de los play off del béisbol clase Mayor de la Liga Amateur de Tijuana hubo victorias para los equipos Chemys, Leones, Vaquero y Royals, que que un triunfo más la hacen para ir a la semifinal.

Ahora que andan de gira los Toros, la última que harán en la temporada regular, habrá oportunidad de asistir a los campos de Otay y observar acciones de la buena pelota que siempre ha tenido el circuito colorado.

Si volvieran a ganar los mismos equipos; las semifinales, pactadas a cinco partidos, enfrentaria a Chemys y Leones, considerada una final adelantada y Vaquero con Royals.

El espacio para los Apuntes se ha terminado y hasta aquí llegan…por hoy, no hagan confianza, no se relajen, el bicho sigue entre nosotros, así que usen cubreboca y gel antibacterial, además de guardar la sana distancia, las precauciones no están de más.