Luchemos para avanzar a semáforo verde

A más de un año de la pandemia, el sector turístico ha remado a contracorriente, para mantenerse a flote ha realizado importantes esfuerzos para operar bajo nuevas directrices, los avances que llevamos son muy buenos, hemos aprendido mucho, contamos con la experiencia para poder atender a turistas y visitantes de manera segura en el marco de la nueva normalidad.

Nos preocupa mucho que, por el incremento de casos, Mexicali pasará de nueva cuenta a semáforo naranja, escenario que no queremos que se replique en otros municipios de Baja California.

Es una realidad que la pandemia continúa, ya estamos preparados para hacer frente, solo es cuestión de seguir aplicando los protocolos biosanitarios, no debemos de bajar la guardia empresarios, sociedad y gobierno, cada parte debemos de hacer lo que nos corresponde, ya que de no ser así, podría desatarse la llamada tercera ola, lo cual es algo a lo que no queremos llegar ya que el precio que se tendría que pagar es muy alto, no debemos poner en riesgo la vida de amigos, familiares y a la humanidad en su conjunto.

El sector turístico, apenas ha empezado a ver una luz en el camino a partir de la Semana Santa, luego de la drástica caída que tuvo durante el 2020. En todo este tiempo hemos hecho lo posible e imposible para subsistir, nos hemos fajado el cinturón para mantener nuestros negocios y nuestra plantilla laboral, siendo creativos y luchando a diario con el corazón y el alma para hacer frente a los nuevos retos.

Los integrantes del sector turístico y toda la cadena de valor, mantenemos nuestra esperanza de una recuperación para la temporada de verano, a eso le estamos apostando, debemos enfocarnos en ello, siendo responsables con la tarea que debemos de hacer en este tema.

No debemos permitirnos el lujo de retroceder, hemos visto ejemplos en la ciudad de cómo se han ido abriendo espacios acatando los lineamientos establecidos por las autoridades sanitarias de la entidad, hay que ser estrictos ya que la propagación del virus continúa y debemos hacer todo lo posible por cerrarle el paso y de esta manera volver a disfrutar de este gran destino mundial como lo es Tijuana y estar hablando en términos de una franca recuperación.

¿A quién no se le antoja volver a sentir la adrenalina de estar en un partido de Xolos, Toros o Zonkeys, o bien de poder disfrutar de un concierto con tu artista o grupo preferido o asistir a uno de los más de 300 eventos que se realizan en la ciudad?.

Para llegar a ello tenemos que seguir cuidándonos hoy más que nunca, todos debemos de seguir pasos tan sencillos como el portar de manera correcta el cubre bocas, usar el gel antibacterial o alcohol en spray, mantener la sana distancia, entre otras medidas biosanitarias que pueden salvarnos la vida.

¡Cuidémonos por el bien de todos y por el bien de Tijuana!

*- El autor es Presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (Cotuco).