Love Alarm: Todo lo que necesitas saber para ver la segunda temporada

Después de casi dos años de espera, Netflix estrena la segunda temporada de “Love Alarm”, una serie coreana que enganchó a millones de espectadores por su peculiar trama, que gira en torno a una aplicación móvil, un detalle innovador que se adecua perfectamente a la sociedad que tenemos hoy en día.

La app se llama Joalarm, y ésta sonará si le gustas a alguien que está en una distancia no mayor a diez metros de ti, también muestra a cuántas personas le gustas pero no revela detalles específicos sobre quién pueda ser, así que sin duda ya se dan una idea de cómo se desarrollará este drama. Todo gira en torno a nuestra protagonista Kim Jo Jo, una chica muy solitaria con demasiados problemas como el constante desprecio de su tía y su prima, así como la enfermedad de su abuela y el secreto de la isla de Jeju.

Sin embargo, todos estos problemas desaparecen de su cabeza cuando cono ce a Sun Oh, el estudiante más popular de la escuela, modelo y adinerado, el cual tiene un mejor amigo llamado Hye Young, quien también está enamorado de Jojo, un triángulo amoroso desde el primer capítulo, o así parece serlo ya que Hye Young tiene sentimientos por ella, pero no hace nada para demostrarlo, al contrario Sun Oh desde el primer momento se lo demuestra y empiezan una relación.

Avanza la trama, ambos tienen un accidente y Jojo decide ir a visitarlo a su casa, pero al ver a su mamá y al entorno en donde vive Sun Oh llega a la conclusión de que no está a la altura de ellos así que decide terminarlo y activar un escudo en la aplicación Joalarm para que Sun oh no sospeche y piense que realmente ya no lo quiere.

El drama tiene momentos como este que son un tanto absurdos, pero no es porque no sea una buena trama, sino porque Netflix adaptó una historia larga a tan sólo ocho capítulos y un drama normalmente dura de doce a dieciséis, entonces, el hecho de que sea tan corto no te deja digerir cada situación como debería de ser, pero si nos vamos a las enseñanzas que nos dejó, estas son realmente muchísimas.

La primera y la más importante es la dependencia a las aplicaciones; el cómo es tan importante para nosotros las opiniones de las demás personas, a tal grado que si no te sientes aceptado puedes llegar a creer que el suicidio sería una opción; cómo nos engañamos al estar en una relación en la que la otra persona no nos ama; además nos refleja cómo tenemos normalizado el acoso y la violencia.

Otro tema que aborda es sobre si realmente necesitamos de una aplicación para conocer gente, pero esto hoy en día no es nada más que la cruda realidad en la que estamos viviendo actualmente, si te gustaría saber un poco más a profundidad sobre este drama o reseñas sobre los capítulos de la segunda temporada te invito a visitar el canal de mi amigo Shiro No Yume, un chico que habla sobre temas relacionados a la cultura asiática y sobre los kdramas más recientes, ahora cuéntame tu ¿Ya estás viendo la segunda temporada de LOVE ALARM?

*Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón y medio de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática.