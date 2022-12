Los vecinos sufren

Es continuo el leer, escuchar y ver noticias sobre ataques armados entre fuerzas del orden y criminales, pero también entre grupos del crimen organizado por conservar o tomar una plaza. Muchos son los estados que los viven continuamente y otros, como los centros turísticos, de forma aislada, o al menos eso nos indican los medios de comunicación.

Sonora ha sido un campo de lucha entre cárteles y lo curioso es que el que gobierna la entidad, Francisco Alfonso Durazo Montaño, mejor conocido como Alfonso Durazo, fue el Secretario Federal de Seguridad y Protección Ciudadana, que por supuesto no sirvió para nada. Dos eventos lo demuestran: el ataque armado contra integrantes de la familia LeBarón en Bavispe, Sonora cuando circulaban rumbo a los Estados Unidos, asesinaron a tres mujeres y seis niños, hechos ocurridos en 2019; otro situación fue la liberación de Ovidio Guzmán, ordenada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las ciudades fronterizas de Sonora tomadas por el crimen organizado, se desplazan en vehículos con hombres armados a bordo y Alfonso Durazo únicamente los quiere abrazar pero no detener.

En el vecino municipio de Sn Luis Río Colorado, Sonora, que desde hace años actúan miembros de diferentes cárteles y que mataron hace años al periodista Benjamín Flores, el 15 de julio de 1997, a las puertas de su semanario La Prensa, como a las 4 de la tarde, cuando llegaba al semanario, han pasado 25 años y San Luis Río Colorado no ha dejado de vivir hechos violentos que le han costado la vida a muchas personas.

Sé que López Obrador no puede mencionar la palabra “terrorismo”, pero eso causa en cada ciudad, cada pueblo las balaceras con armas de alto poder, inclusive las calibre 50, terror. Quien le cargaba el portafolio a Luis Donaldo Colosio, Alfonso Durazo, no haya la puerta con tanta violencia en Sonora.

El sábado pasado hubo un ataque armado en el poblado Luis B. Sánchez, Sonora,. Grupos antagónicos se encontraron y lo increíble es la impunidad con la que circulan, 50 vehículos aproximadamente, no fueron 10 ni 20, fueron, dicen 50 con hombres armados. Así me lo confirmó un periodista de San Luis Río Colorado, Humberto Melgoza: “Hay un video que circula en redes sociales que expone esto de una manera muy clara de que el convoy entró por parte del Golfo, ahí la duda sería cómo pasaron el retén militar que está en la estación el Doctor, suponemos se vinieron por brechas, no quisiéramos creer que pasaron por ahí como Pedro por su casa, porque venían en carros de doble tracción, porque son aptos para esa zona del golfo y del Valle también”.

El Secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Gilberto Landeros Briseño, dijo que el se enteró, como muchas personas de videos que subieron a la red, “subieron un video donde se escuchaban los disparos, entonces en base a eso ubicamos el área e inmediatamente informé a Sonora”, y alertó al Ejército durante una ceremonia de las cartillas dijo.

Pobre Sonora con ese gobernador que no está enterado de lo que pasa, resultado 9 adultos y un menor de 7 años asesinados. El motivo la lucha por la plaza entre Los Chapitos, de Cártel de Sinaloa contra los Salazar, dice el general Landeros y mencionó también al Ruso, en hechos ocurridos en Luis B. Sánchez Sonora vecina del poblado bajacaliforniano conocido como Kilómetro 57. Los vecinos de San Luis Río Colorado sin apoyo.

*El autor es Periodista independiente