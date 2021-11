Los retos de Marina

Baja California estrena gobernadora, la primera mujer y la mas joven en la historia de nuestro Estado. Una persona indudablemente carismática, afable en el trato, y con una inteligencia nata para entender problemas complicados. De igual manera, y en principio, con la capacidad y el talento para rodearse de colaboradores adecuados. Con una carrera política en verdad meteórica, Marina del Pilar es todavía una incógnita en relación a su capacidad de gobernar, en el entendido de que solo duró unos meses como diputada federal, y como alcaldesa de Mexicali no alcanzó a completar su periodo. Los retos que confronta Marina como gobernadora son extremadamente complejos. El principal reto es la seguridad. BC ha sufrido un deterioro constante donde la incidencia delictiva se ha transferido de su origen en Tijuana, a todos los municipios del Estado. Entendiendo su primera acción fue la presentación de una iniciativa de ley para devolver la responsabilidad de la seguridad al ejecutivo estatal, se están transfiriendo los mismos 600 elementos que existian hace dos años. Consecuentemente, la solución difícilmente vendrá de esta acción, en el entendido de que son pocos los elementos, y muchos de ellos están contaminados. El verdadero reto es lograr que TODAS las fuerzas de seguridad y justicia se coordinen trabajando en una sola estrategia a favor de la seguridad. Solo con el esfuerzo combinado de policías municipales, agentes de investigación, ministerios públicos, guardia nacional, fuerzas armadas, sistema penitenciario, Congreso y Poder Judicial, liderados todos por la máxima autoridad política, se podrán generar resultados. Debemos desechar la idea de que un solo policía lo puede resolver. La solución no es de caudillos o superhéroes que terminan teniendo “pies de barro”. La seguridad necesita estrategia y reingeniería, medición de métricas a corto, mediano y largo plazo, normatividad, leyes y transparencia, para comenzar a transitar un camino que se vislumbra extremadamente complejo. Requisitos similares necesita la educación. Sexenios transcurrieron sin que exista un avance educativo en BC. Aquí no hay que reinventar nada, ahí están las propuestas de COPASE, largamente presentadas e ignoradas. Cuando existían mediciones en educación, BC ocupaba los lugares más bajos nacionalmente, donde México igualmente se ubicaba en los últimos lugares mundiales en la prueba PISA. Éramos malos entre los malos. Esto desafortunadamente no se ha revertido. En desarrollo económico, BC necesita retomar los niveles de competitividad que tenia a principios de siglo. Vocaciones económicas nos sobran. Con el acompañamiento de todos los sectores productivos, se necesita retomar la Política de Desarrollo Empresarial abandonada desde hace dos administraciones, mejorar la infraestructura estatal, e introducir un verdadero programa de mejora regulatoria que elimine trámites burocráticos y esquemas de corrupción para las empresas. Las juntas de conciliación y arbitraje están cerradas, esperando la implementación de la nueva reforma. Se necesita certidumbre jurídica y normativa para evitar abusos y conflictos laborales. Finalmente, se requiere un programa de desarrollo social que verdaderamente eleve la calidad de vida de los bajacalifornianos, sobre todo de las clases mas humildes, pues no obstante los programas asistenciales otorgados, la pobreza nos sigue creciendo. Indudablemente la combinación de educación, desarrollo económico y seguridad patrimonial pondría a BC en el liderazgo nacional que disfrutamos por tantos años. Este debe ser el reto para nuestra gobernadora. *- El autor es Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.