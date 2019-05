Los que no gobiernan son mejores

Algo me ha enseñado entrevistar a tantos políticos y no presumo que sea conocimiento útil, pero información es información por más banal que esta parezca en ocasiones. Entre aquellas máximas que puedo recordar, está el que la oposición es siempre mejor. Estar en ese grupo es mucho más sencillo, pues criticar, señalar y opinar, sin tomar decisiones es como ser árbitro de futbol desde la pantalla de televisión: Allí todos creemos ver la cosa más clara y juramos que lo haríamos mejor que aquel que están en la cancha.

Si le preguntas a cualquier candidato cuyo partido no está en el poder, si puede mencionar al menos tres acciones u obras positivas del gobierno en turno, la respuesta será siempre la misma, “nada, todo está mal, es la peor administración en la historia”, dicen sin titubear. Pero la verdad es que todos los gobiernos tienen sus aciertos, aunque sean contados y también es real que todos los mandatarios intentan dejar su huella con al menos una obra pública o cambiándole de nombre a la policía.

Ser oposición es muy ventajoso y los ciudadanos disfrutamos de ese beneficio, pues el pueblo es siempre oposición y al menos a mí eso me agrada. Desde mi celular puedo evidenciar las fallas de los tres niveles de Gobierno, hacer propuestas, quejarme con evidencias y desde mi trinchera presionar para que se produzca un cambio. Quizá por eso simpatizo tanto con los que no gobiernan, porque regularmente pensamos igual, tenemos los mismos ideales y confiamos en que siempre podemos estar mejor. Por eso lo mejor que me han enseñado los políticos de oposición, es que los que no nos gobiernan son mejores.

Por otro lado, ¿qué le he aprendido a quienes nos están gobernando? Pues para empezar, que ellos siempre tienen otros datos. Si platicas con cualquier Presidente, Gobernador o Alcalde, sus cifras económicas y en materia de seguridad, son siempre mejores que en la administración anterior. Lo dicen con tanto orgullo y documentos en la mano, que uno después de creerlo imposible, termina por dudarlo. Además quienes gobiernan siempre saben responder a cualquier señalamiento que los deja mal parados, con un elegante: “Ese dato no lo traigo conmigo en este momento, pero con mucho gusto lo consigo y te lo mando”.

Por eso los que nos gobiernan en este momento en todos los niveles de Gobierno, son también siempre los peores, hasta que dejan el hueso y se convierten en oposición, pues estando allí vuelven a ser nuevamente la mejor opción.

* El autor es graduado de la licenciatura en Derecho de la UABC, escritor y conductor de radio.