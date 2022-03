Los pitchers mejores bateadores en MLB

-o-o-o-o

Como todos los miércoles, hoy es Día del Correo. Por favor, envía tu nombre y la población o ciudad desde donde escribes.

Héctor Marcano, de Adelaide, Australia, dice..: “Leí con asombro, en tu columna del nueve de marzo, lo que dice el lector Alfonso Carrillo sobre los homosexuales. Ese individuo no fue al colegio, no estudió biología, materia en la cual ampliamente se explica la homosexualidad. Seguro que solo lee algún libro religioso y, si es el que supongo, pues no sabe leerlo tampoco y menos interpretarlo. Ha perdido toda su vida en pura superstición. Necesita que le aprieten un ctrl + Alt + Del”. Juan Loaiza, de Caracas, dice…: “¡Wuaoooo tocayo! Qué clase de respuesta y qué enfoque filosófico le diste a ese homofóbico, quizá es un arrepentido sexual con deseos de ser homosexual”.

Rafael Acuña A. de San Diego, Carabobo, pregunta…: “¿Qué son las formaciones defensivas ‘shift’?”. Amigo Fael…: Es cuando siete de los nueve hombres a la defensiva juegan fuera de la posición habitual, más hacia la izquierda o más hacia la derecha del campo.

Fernando González, de Caracas, comenta…: “Con estupor leo los inventos del tal Rob Manfred. ¿Para qué y por qué bases más grandes, cuál será su próxima genialidad? Agradezco a Dios que ese retrasado no dirige a la FIFA, porque cambiaría las porterías de 25 x 10 metros, eliminaría los fuera de juego y prohibiría a los porteros usar las manos”.

Rúber J. Luzardo S. de Santa Bárbara del Zulia, pregunta…: “¿Cuál ha sido el pitcher con más hits y más jonrones conectados, y el pitcher líder de bateo de por vida en la MLB?”.

Amigo Rubo…: Los lanzadores que mejor han bateado en la historia han sido, por supuesto, Babe Ruth y Shohei Ohtani.

Ahora, el mejor entre quienes solo han sido pitchers, es Wes Ferrell, 1927-1941, quien jugó para seis equipos, y a menudo era utilizado como emergente. Dejó promedio de 280, 38 jonrones, 208 carreras impulsadas. Otros pitchers buenos bateadores fueron, Mike Hampton, 1993-2010, quien ganó cinco Bates de Plata. Bateó para 246, 16 jonrones, 79 remolcadas. Y Carlos Zambrano, 2001-2012, ganador de tres Bates de Plata. Bateó para 238, 24 jonrones, 71 impulsadas. Oswaldo Espinoza, de Culiacán, pregunta…: “¿Cuántos peloteros están pendientes de arbitraje?”. Amigo Chaldo…: Son 197.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.